Kevin Spacey, en libertad bajo fianza tras ser acusado de agresión sexual

MADRID, 16 Jun. (CulturaOcio) -

Tras haber sido imputado por agresión sexual en el Reino Unido, Kevin Spacey ha comparecido en un juzgado de Londres este jueves 16 de junio. El actor ha quedado en libertad bajo fianza a la espera de su próxima vista.

Tal como relata BBC, el intérprete se enfrenta a cuatro cargos por agredir sexualmente a tres hombres. Además, también afrontará un quinto cargo por "hacer partícipe a una persona en una actividad sexual con penetración sin consentimiento".

Spacey compareció para confirmar su nombre, fecha de nacimiento y dirección en Londres durante una breve audiencia. La estrella confirmó que se llama Kevin Spacey Fowler y el tribunal se dirigió a él como el señor Fowler, aunque su propio abogado le llama señor Spacey. Al actor le leyeron los cargos y en esta primera comparecencia ante el tribunal no se le pidió que se declarara culpable o inocente, pero su abogado, Patrick Gibbs QC, recalcó que niega todo tipo de delito. "El señor Spacey niega enérgicamente cualquier y toda criminalidad en este caso", declaró.

El magistrado le anunció entonces que le concederían la libertad bajo fianza. Será el próximo 14 de julio en el Tribunal de la Corona de Southwark cuando Spacey asista a una nueva vista en la que tendrá que declararse culpable o inocente.

A Spacey se le acusa de dos cargos de agresión sexual a un hombre en marzo de 2005; agresión sexual a un hombre y obligarlo a participar en una actividad sexual con penetración sin consentimiento en agosto de 2008; y agresión sexual a un hombre en abril de 2013.

Fue el pasado 26 de mayo cuando el CPS, la agencia pública que lleva a cabo los procesos penales en Inglaterra y en Gales, autorizó imputar al actor por cargos penales.

Esta es la última de una serie de batallas legales, tanto civiles como penales, que está librando el actor tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, desde acusaciones de agresión sexual a mala conducta en el ambiente laboral. Las acusaciones comenzaron tras la declaración de Anthony Rapp a BuzzFeed, en las que reveló que, supuestamente, Spacey intentó violarlo en una fiesta cuando tenía 14 años.

El juicio penal en el Reino Unido se une a la demanda civil que presentó Rapp en Nueva York por abuso sexual. Según informa Variety, Spacey presentó una serie de documentos solicitando la desestimación del caso. En la denuncia, Rapp contaba con el apoyo de otro denunciante, quien afirmaba que Spacey abusó de él cuando era adolescente. Sin embargo, este demandante retiró su denuncia en junio de 2021 después de que negase a revelar su identidad.

En 2018 y en 2019, Spacey se enfrenta a cargos penales por agresión que fueron desestimados en ambos casos. En el primero fue porque la presunta víctima se negó a testificar, mientras que en el segundo fue por la muerte del demandante. En 2018, hubo otro intento de imputar a Spacey, que no pudo ejecutarse al haber prescrito los supuestos crímenes.

La imputación en el Reino Unido llega después de que el actor intentase relanzar su carrera. Precisamente, dos proyectos protagonizados por él, las películas 'Peter Five Eight' y 'Gateway to the West', fueron compradas para su distribución en Cannes. Es probable que cualquier regreso del actor se paralice hasta que se resuelva esta batalla legal.