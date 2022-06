Kevin Spacey "declarará voluntariamente" ante la Justicia británica para defenderse de cuatro cargos de agresión sexual

Archivo - Kevin Spacey speaks at the Bits & Pretzels company founders and investors meeting

MADRID, 31 May. (CulturaOcio) -

Kevin Spacey ha decidido "presentarse voluntariamente a declarar" ante los tribunales del Reino Unido para defenderse de los cuatro cargos de agresión sexual por los que ha sido imputado tras la decisión del Servicio Fiscal de la Corona Británica (CPS en sus siglas en inglés) debido a la investigación realizada por la Policía Metropolitana de Londres. Entre las acusaciones, se encuentra uno por "hacer partícipe a una persona en una actividad sexual con penetración sin consentimiento".

En una declaración entregada a 'Good Morning America' de ABC, el actor de 'American Beauty' y 'House of Cards' dijo estar "seguro" de poder probar su inocencia contra las acusaciones presentadas por los tres hombres que lo involucran en cuatro incidentes distintos.

"Aprecio mucho la declaración del CPS, en la que recordaron cuidadosamente a los medios de comunicación y al público que tengo derecho a un juicio justo y que soy inocente hasta que se demuestre lo contrario", declaró en el programa a través de un representante. "Si bien, estoy decepcionado con su decisión de seguir adelante con este proceso, me presentaré voluntariamente en el Reino Unido a declarar tan pronto como se pueda arreglar y me defenderé de estos cargos, confío en que se probará mi inocencia", señaló.

Fue el pasado 26 de mayo cuando el CPS, la agencia pública que lleva a cabo los procesos penales en Inglaterra y en Gales, autorizó imputar al actor por cuatro cargos penales.

"El CPS ha autorizado imputar penalmente a Kevin Spacey, de 62 años, por cuatro cargos de agresión sexual contra tres varones", declaró Rosemary Ainslie, jefa de la División de Delitos Especiales del CPS, mediante un comunicado. "También ha sido acusado de hacer que una persona esté implicada en una actividad sexual con penetración sin consentimiento. Los cargos siguen a una revisión de la evidencia recopilada por la Policía Metropolitana en su investigación", continuó.

Según Ainslie, dos de los presuntos incidentes tuvieron lugar en marzo de 2005 en Londres, en los que la víctima fue un varón; mientras que la supuesta tercera agresión sexual sucedió en agosto de 2008, contra un segundo hombre. Por otro lado, la supuesta cuarta agresión a la tercera víctima ocurrió supuestamente en abril de 2013 en Gloucestershire.

Esta es la última de una serie de batallas legales, tanto civiles como penales, que está librando el actor tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, desde acusaciones de agresión sexual a mala conducta en el ambiente laboral. Las acusaciones comenzaron tras la declaración de Anthony Rapp a BuzzFeed, en las que reveló que, supuestamente, Spacey intentó violarlo en una fiesta cuando tenía 14 años.

El juicio penal en el Reino Unido se une a la demanda civil que presentó Rapp en Nueva York por abuso sexual. Según informa Variety, Spacey presentó una serie de documentos solicitando la desestimación del caso. En la denuncia, Rapp contaba con el apoyo de otro denunciante, quien afirmaba que Spacey abusó de él cuando era adolescente. Sin embargo, este demandante retiró su denuncia en junio de 2021 después de que negase a revelar su identidad.

En 2018 y en 2019, Spacey se enfrenta a cargos penales por agresión que fueron desestimados en ambos casos. En el primero fue porque la presunta víctima se negó a testificar, mientras que en el segundo fue por la muerte del demandante. En 2018, hubo otro intento de imputar a Spacey, que no pudo ejecutarse al haber prescrito los supuestos crímenes.

La imputación en el Reino Unido llega después de que el actor intentase relanzar su carrera. Precisamente, dos proyectos protagonizados por él, las películas 'Peter Five Eight' y 'Gateway to the West', fueron compradas para su distribución en Cannes. Es probable que cualquier regreso del actor se paralice hasta que se resuelva esta batalla legal.