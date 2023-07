Kevin Spacey, absuelto de nueve cargos por delitos sexuales en Reino Unido

MADRID, 26 Jul. (CulturaOcio) -

El pasado 28 de junio arrancó el juicio en Reino Unido contra Kevin Spacey, un proceso en el que el actor se enfrentaba a varios cargos por delitos sexuales supuestamente cometidos contra cuatro hombres. Tras cuatro semanas de juicio, el actor de House of Cards ha sido absuelto.

Según informa Variety, Spacey ha sido declarado no culpable de nueve cargos, incluyendo agresión sexual y agresión indecente, después de dos días de deliberación por parte del jurado. La acusación más grave a la que se enfrentaba el intérprete era la de un hombre que afirmó que Spacey le había drogado y había mantenido relaciones sexuales con él mientras dormía. La lectura del veredicto tuvo lugar en Londres este miércoles 26 de julio, coincidiendo con el 64 cumpleaños del artista.

"Me imagino que muchos de vosotros podréis entender que tengo mucho que procesar después de lo que acaba de pasar hoy. Pero me gustaría decir que estoy enormemente agradecido al jurado por haberse tomado el tiempo de examinar todas las pruebas y todos los hechos cuidadosamente antes de llegar a esta decisión. Y me siento honrado por el resultado de hoy. También quiero dar las gracias al personal de este juzgado, a la seguridad y a todos los que nos cuidaron todos los días, a mi equipo legal por estar aquí todos los días, y eso es todo lo que tengo que decir por el momento. Muchas gracias", declaró Spacey a la prensa a su salida del Tribunal de la Corona de Southwark.

Kevin Spacey spoke to press after being cleared of all sexual assault charges in the U.K. "I am enormously grateful to the jury for having taken the time to examine all of the evidence and all of the facts carefully before they reached the decision." https://t.co/zmP0695pDp pic.twitter.com/LBRPvhilFP