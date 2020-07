Keanu Reeves está escribiendo su propio cómic: ¿La autobiografía de un hombre inmortal?

MADRID, 20 Jul. (CulturaOcio) -

Keanu Reeves amplía sus fronteras artísticas. El actor está escribiendo un cómic en el que el protagonista es un hombre inmortal cuyo aspecto es muy parecido al del intérprete de 'Matrix'. Debido a que no parece que los años pasen por el artista canadiense, hay quien piensa que esta nueva faceta de Reeves es una singular a la par que genial forma de narrar su autobiografía.

Titulado 'BRZRKR', narra la vida de un hombre que posee el don de la inmortalidad y que ha estado vagando por la Tierra durante siglos. El individuo es reclutado por el gobierno de los Estados Unidos para cumplir misiones de alto secreto.

La historia es una epopeya de acción, muy violenta, con un protagonista que parece una máquina indestructible, llena de ira y que físicamente es muy parecido a Reeves. El actor de 'Speed' ha coescrito el duodécimo volumen de la serie, junto con Matt Kindt para la editorial Boom! Studios.

"Me han fascinado los cómics desde que era un niño y han marcado parte de mi carrera", ha declarado Reeves en un comunicado. "Tener la oportunidad de crear 'BRZRKR' y colaborar con leyendas de la industria como los autores Matt Kindt y Clem Robbins, los artistas Alessandro Vitti y Bill Crabtree y el ilustrador Rafael Grampá, junto con todo el equipo de Boom! Studios, es un sueño hecho realidad", agregó.

