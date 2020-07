Constantine 2: Keanu Reeves y Francis Lawrence ya han hablado de la secuela

MADRID, 16 Jul. (CulturaOcio) -

Hace pocos días surgió el rumor de que Warner Bros. tiene planeado unirse a J.J. Abrams para rodar una nueva película en de Constantine protagonizada de nuevo por Keanu Reeves. Ahora, Francis Lawrence, director de la cinta de culto de 2005, ha revelado que ya ha conversado recientemente con el actor de 'Matrix' sobre una segunda parte.

El director de 'Soy leyenda' y 'Gorrión rojo' ha hablado sobre esa secuela que le gustaría hacer y a la que Reeves se uniría sin dudarlo. "Creo que todos queríamos hacerla. Tuvo el suficiente éxito para ello. Queríamos realizar una cinta más responsable, con clasificación R [para público adulto]. Por responsable, me refiero a una con un menor coste de producción", ha explicado en una entrevista para Slash Film.

Eso sí, por sus palabras, parece que esa secuela que comenta era el proyecto fallido que nunca terminó de cuajar y no está relacionado con lo que Abrams se trae entre manos con Warner, una cinta para HBO Max sobre el detective y fumador empedernido. "Veremos qué pasa", agrega.

El regreso de Reeves como Constantine es algo que los fans esperan si, finalmente, acaba confirmándose que el director de dos de las entregas de la nueva trilogía de 'Star Wars' tiene pensado una película sobre Hellblazer. El actor ya ha mostrado su interés por estar en una segunda parte. "Siempre quise volver a interpretarlo", confesó en una entrevista con Variety.

Aparentemente, Warner Bros. tiene la intención de desarrollar varios proyectos basados en Liga de la Justicia Oscura para HBO Max. Pero, de momento, no hay nada confirmado. Sí consta que Abrams está desarrollando actualmente una serie sobre Liga de la Justicia Oscura para la plataforma de vídeo bajo demanda, por lo que no sería descartable que busque expandir ese universo en otros medios, como el cine.

Tampoco sería raro que el regreso de Reeves no fuese en una secuela como tal, sino en una especie de aparición especial. No hay que olvidar que Michael Keaton está negociando volver a ser Batman en 'The Flash'. Algo que sí sería seguro es que la presencia del intérprete canadiense sería un imán para la taquilla, dado el éxito de la saga 'John Wick' o el regreso de 'Matrix', con su futura cuarta entrega.