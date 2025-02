MADRID, 26 Feb. (CulturaOcio) -

Debido a los incendios que durante semanas asolaron Los Ángeles el pasado mes de enero, el tradicional almuerzo de los nominados a los premios Oscar, como tantos otros eventos, fue cancelado. Como alternativa, este martes 25 de febrero, 172 de los candidatos a una estatuilla, entre los que no se encontraba Karla Sofía Gascón, se reunían en el museo de la Academia para celebrar una cena y posar para la tradicional foto de familia.

La intérprete española, que recientemente confirmaba que acudiría a la ceremonia de los Oscar tras ser apartada de la promoción de Emilia Pérez después de la crisis desatada por sus antiguos tuits racistas y ofensivos, ha sido la única de las cinco nominadas al Oscar a mejor actriz que no estuvo presente. Las otras cuatro candidatas al galardón, Demi Moore, nominada por su papel en La sustancia, Fernanda Torres, candiata por Aún estoy aquí, Cynthia Erivo, protagonista de Wicked y Mikey Madison, candidata por Anora, sí que estuvieron presentes en la cena de los nominados.

Cabe destacar que la velada no reunió a todos los nominados de la 97.ª edición de los premios Oscar y la de Gascón, la primera interprete transexual en optar al premio a la mejor actriz, no fue la única ausencia, sino que también faltaron otros candidatos a la estatuilla como Kieran Culkin o Guy Pearce. Así, tal y como señala The Hollywood Reporter parece ser que la mayor parte de convidados residían cerca, si bien otros viajaron una larga distancia, como es el caso de Torres, que habría tenido que desplazarse desde Brasil; Ralph Fiennes, desde Reino Unido o Slava Leontyev, desde Ucrania.

Por otro lado, en el caso de Gascón, es probable que su ausencia se deba también a que, antes de viajar a Los Ángeles para asistir a la ceremonia de los Oscar, tiene pendiente acudir a los Premios César en París, que se celebrarán este viernes 28 de febrero y en los que también opta al premio a la mejor actriz.

Entre los que sí asistieron a la cena de los nominados a los Oscar, además de los ya mencionados, se encontraban el nominado a mejor actor por A Complete Unknown Timothée Chalamet; el director de la nominada a mejor película Dune: Parte 2, Denis Villeneuve; Brandi Carlile, mejor canción original por Never too late de Elton John: Never Too Late o las candidatas a mejor actriz de reparto Isabella Rossellini (Cónclave), Zoe Saldaña (Emilia Pérez), Ariana Grande (Wicked) y Monica Barbaro (A Complete Unknown).