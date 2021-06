Jurassic World Dominion: Un dinosaurio con plumas, regreso a Jurassic Park y muchos T-Rex en acción

MADRID, 10 Jun. (CulturaOcio) -

Jurassic World: Dominion no llegará a los cines hasta junio de 2022, pero algunos afortunados ya han podido ver una preview de la cinta. Slash Film ha tenido acceso a cinco minutos de metraje, que incluyen referencias a la original Jurassic Park y muchos T-Rex en acción.

Este adelanto no comienza con los dinosaurios creados a partir de ADN de rana modificado, sino que se remonta al pasado para ver a estas criaturas en su hábitat natural. En el metraje se ven siete especies diferentes, incluyendo un oviraptor con plumas y un pequeño T-Rex conocido como Morus Intrepidus. "A pesar del obvio CGI que tuvo que usarse para crear los dinosaurios y el paisaje donde viven, el escenario parece real", señala la publicación.

Colin Trevorrow, director de la cinta, explicó a Slash Film las claves de la secuencia, un homenaje a las películas originales de la saga. "Si eres un fan de los dinosaurios, esa es la era que has estado imaginando desde que eras un niño. Asumimos el desafío de realizarlo de una manera que parezca táctil, viva y presente, y no solo como un montón de efectos especiales. Fue un verdadero desafío", esgrimió.

Esta secuencia termina con una toma de un mosquito dirigiéndose hacia la puesta de sol después de chuparle la sangre a un dinosaurio. Todo apunta a que ese mosquito fue el que quedó atrapado en ámbar. La siguiente escena está ambientada un par de años después de los eventos de Jurassic World: El reino caído.

"No queremos hacer spoilers, pero solo diremos que el T-Rex de las dos primeras películas de Jurassic World está a la fuga. Sin embargo, a los humanos no les gusta esto y un helicóptero lo persigue hasta que choca contra un autocine en el que ponen una sesión doble de American Graffiti y Flash Gordon", apunta la web.

"Esto prepara su arco en la tercera película. El T-Rex ha pasado por mucho, quiero que viva en paz. Eso es todo lo que quiero para ella. Así que, con suerte, la audiencia querrá lo mismo", dijo el realizador sobre la escena.

Además, el director ha compartido en Twitter una primera imagen de la película, con un dinosaurio emplumado y el cartel del filme haciendo referencia a ese mosquito que se quedó atrapado en el ámbar y fue el germen de toda la saga.

Let’s go back to the movies. pic.twitter.com/8hPq1OFa5r