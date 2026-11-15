Julia Garner confirma que el biopic de Madonna no ha muerto... pero todo "cambia cada hora"

Julia Garner confirma que el biopic de Madonna no ha muerto... Pero la todo "cambia cada hora" - CONTACTO

MADRID, 15 Nov. (CulturaOcio) -

El biopic de Madonna lleva años en desarrollo y muchos se preguntan si acaso sigue sigue adelante, sobre todo después de que la propia artista asegurara que tuvo un "desacuerdo" con Universal relacionado con el presupuesto destinado al proyecto. Julia Garner, actriz que tenía previsto dar vida a la estrella del pop en la película, ha confirmado que el biopic no está cancelado, pero su situación es bastante volátil.

En una entrevista en la CBS, Garner fue preguntada por el estado de la cinta. "No lo sé. En cierto modo, cambia cada hora", contestaba la actriz. "No depende de mí. Me encantaría que se hiciera la película, obviamente. Pero también siento que, pase lo que pase, he hecho una gran amiga. Adoro a Madonna. Creo que es increíble", expresaba.

El biopic de Madonna se anunció en 2020 y, desde entonces, tanto la propia cantante como Garner han ido ofreciendo detalles a cuentagotas sobre el estado del proyecto. El pasado junio, Madonna explicaba en una entrevista con Interview que pasó dos años trabajando en el guion y otros dos "en Universal Studios con los productores ejecutivos elaborando el presupuesto y haciendo el casting".

MADONNA DIJO QUE "NECESITABA UN GRAN PRESUPUESTO" PARA SU BIOPIC

La artista aseguraba que tuvo "un desacuerdo" con el estudio al manifestar que "necesitaba un gran presupuesto", pues había "vivido a lo grande". Por su parte, Garner aseguraba en 2025 que el proyecto seguía en pie. "Se supone que eso aún va a suceder", confirmaba en el pódcast SmartLees, apuntando que "todo lo que es bueno lleva mucho tiempo".

La propia Madonna tenía previsto encargarse de dirigir el filme, al que se incorporaron también las guionistas Erin Cressida Wilson (Secretary, La chica del tren) y Diablo Cody (Juno, Jennifer's Body), con quien la artista compartió vídeos trabajando en el libreto allá por 2020.