Judi Dench se sincera sobre la enfermedad que podría obligarla a dejar el cine

La legendaria actriz británica Judi Dench ha expresado su preocupación acerca de la enfermedad en la vista que sufre, conocida como degeneración macular, que provoca que ya no sea capaz de ver en un plató de cine. La intérprete está cansada de tener que "depender tanto de los demás" para leer los guiones y su pérdida de visión progresiva podría empujarla a dejar la interpretación a los 88 años.

En una entrevista concedida al Sunday Mirror, la actriz ha declarado que ya "no es capaz de ver en un plató de cine" y tampoco puede "ver para leer" los guiones, un problema con el que está lidiando con la ayuda de varios amigos. "Es difícil si tengo un papel de cualquier duración. Aún no he encontrado la manera. Gracias a que tengo muchos amigos que me ayudan a aprenderme el guión, pero tengo memoria fotográfica", ha explicado Dench, que indica que, aunque cuenta con mucha ayuda para memorizar los textos, ha perdido su capacidad de aprender a través de la lectura por sus problemas en la vista.

La actriz ha definido su enfermedad como "el choque más terrible para el organismo" y considera que es "espantoso" y "terrible" tener que depender tanto de la gente. Aún así, continúa trabajando aunque cada vez tenga más dificultades para ello. "Tengo un miedo irracional al aburrimiento. Por eso ahora tengo este tatuaje que dice 'carpe diem'. Eso es por lo que deberíamos vivir", se sincera la intérprete, optimista a pesar de su delicada situación.

Judi Dench es una de las actrices británicas más prestigiosas del mundo. Protagonista de la saga James Bond, en la que da vida a la intransigente jefa del MI6, M, ha sido nominada a ocho premios Oscar, la última por su trabajo en Belfast, de Kenneth Branagh. Dench consiguió la estatuilla de mejor actriz de reparto en 1999 por su interpretación de la reina Isabel I en Shakespeare in Love.