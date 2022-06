Johnny Depp, tras ganar el juicio contra Amber Heard: "Me han devuelto la vida seis años después"

MADRID, 1 Jun. (CulturaOcio) -

"El jurado me ha devuelto la vida. Estoy verdaderamente abrumado", ha afirmado Johnny Depp tras conocer el veredicto favorable a sus intereses en el juicio por difamación que ha librado contra sus exexposa, la también actriz Amber Heard. La intérprete ha sido condenada a pagar 15 millones de dólares por difamar a Depp con acusaciones de maltrato, mientras que el actor tendrá que pagar dos millones por la contrademanda presentada por Heard.

"Hace seis años, mi vida, la vida de mis hijos, la vida de todas las personas de mi entorno y también la vida de todos aquellos que durante muchos, muchos años me han apoyado y creído en mí, cambió para siempre. Todo en un abrir y cerrar de ojos. Falsas y criminales denuncias se me imputaron a través de los medios de comunicación, lo que desencadenó un aluvión interminable de odio y, aunque nunca se formularon cargos en mi contra, ya había dado la vuelta al mundo dos veces en un nanosegundo y tuvo un impacto sísmico en mi vida y mi carrera. Y seis años después, el jurado me devolvió la vida. Estoy verdaderamente abrumado", señala el comunicado compartido por Depp en redes sociales.

"Mi decisión por litigar este caso, conociendo muy bien los obstáculos legales a los que haría frente y el espectáculo mundial inevitable que sería mi vida, se tomó después de pensarlo mucho. Desde el principio, el objetivo de este caso era revelar la verdad, sin importar el resultado. Sacar a la luz verdad era algo que les debía a mis hijos y a todos los que se han mantenido firmes en su apoyo por mí. Estoy en paz sabiendo que al fin lo conseguí", afirma Depp que dice también estar "abrumado ante la efusión de amor y el colosal apoyo y gentileza llegados desde todo el mundo".

"Espero que mi búsqueda de que prevalezca la verdad haya ayudado a otros, hombres o mujeres, que se han encontrado en mi situación, y que quienes los apoyan nunca se rindan. También espero que mi condición ahora vuelva a ser de inocente hasta que se demuestre lo contrario, tanto dentro de los tribunales como en los medios de comunicación", afirma el actor que no ha estado presente en la lectura del veredicto al encontrarse en Londres donde ofreció por sorpresa una actuación musical durante concierto de a Jeff Beck en el Royal Albert Hall.

"Ahora, lo mejor está por venir y finalmente ha comenzado un nuevo capítulo. La verdad nunca muere", concluye el protagonista de Piratas del Caribe y Eduardo Manostijeras tras conocer que en el mediático juicio que se sustancia desde el pasado 11 abril, Heard ha sido declarada "responsable" de difamar al actor por asegurar que cometió violencia doméstica contra ella durante su matrimonio.

Depp y Heard se conocieron durante el rodaje de la película 'Los diarios del ron' y comenzaron su relación en 2012, cuando el actor estadounidense se había separado de su exmujer, la también actriz Vanessa Paradis, y se casaron en febrero de 2015. En mayo de 2016, Heard solicitó el divorcio en medio de rumores de violencia de género y filtraciones de conversaciones privadas en las que ambos se acusaban de maltrato y violencia.

El jurado popular de siete personas, compuesto por cinco hombres y dos mujeres, en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax de Virginia, que comenzó a deliberar el viernes por la tarde, ha dictaminado que la actriz deberá pagar a Depp diez millones de dólares en daños compensatorios y cinco millones en daños punitivos. Por su parte, el actor deberá abonar a su exmujer dos millones por la contrademanda presentada por Heard.