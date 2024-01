John Williams se retracta y descarta retirarse: "Si apareciera una película que me interesara..."

MADRID, 2 Ene. (CulturaOcio) -

John Williams, el legendario compositor de bandas sonoras como Star Wars, Parque Jurásico, Indiana Jones o Harry Potter, ha asegurado que se replantea su previamente anunciada retirada. A los 91 años, el músico afirma que no le importaría volver a trabajar en un nuevo proyecto si surge la oportunidad.

Hace algo más de un año aseguró que Indiana Jones y el Dial del Destino sería su última película después de una larga y prolífica carrera. Sin embargo, ahora ha sugerido lo contrario. En una entrevista concedida a The Times, ha confesado que está abierto a regresar en caso de encontrar un proyecto que le llame la atención.

"No me importan mucho los grandes pronunciamientos, declaraciones firmes y sentenciadas, rodeadas de puertas cerradas. Si hice una sin ponerla en contexto, lo retiro", explica Williams, desechando la idea de que el filme del eterno aventurero de Harrison Ford sea su último trabajo. "Si apareciera una película que me interesara mucho, con un calendario que pudiera afrontar, entonces no descartaría nada", continúa.

"Todo es posible. Todo está ante nosotros. Sólo nuestras limitaciones nos frenan. O, por decirlo de una manera más simple: me gusta mantener la mente abierta", sentencia el compositor. Con estas palabras, Williams asegura estar disponible para ponerle melodía a nuevas películas o series.

Dado que el nombre de Williams está plenamente vinculado a sagas como Star Wars o Harry Potter, no es descartable que Disney y Warner Bros. traten de volver a contar con sus servicios. La Casa del Ratón está preparando tres nuevas películas y varias series en su franquicia galáctica. Por su parte, la historia de J.K. Rowling tendrá una serie remake en HBO Max.

Otra alternativa con posibilidades de hacerse realidad sería una nueva colaboración con cineastas con los que ya ha trabajado en el pasado. El caso más paradigmático es Steven Spielberg, con quien ha desarrollado algunas de sus obras más destacadas incluyendo Los Fabelman, la última cinta del director hasta la fecha.