John Leguizamo critica a Karla Sofía Gascón en Emilia Pérez: "Los españoles no son latinos" - CONTACTO

La surgida alrededor de Karla Sofía Gascón y sus tuits racistas no es la única polémica que enfrenta Emilia Pérez. Así, la cinta ha sido criticada por la escasa participación de talento mexicano en un filme precisamente ambientado en México. Al hilo de esto, y en una clara alusión a la elección de una actriz española para dar vida a un personaje mexicano, el actor John Leguizamo ha expresado su firme postura en contra de que los españoles interpreten personajes latinos, pidiendo además que se deje de "lanzar a los europeos" en esos roles.

"Los españoles no son latinos. ¡No somos de la misma cultura o etnia o raza!", escribía el intérprete estadounidense nacido en Colombia en su cuenta de Instagram. En la publicación, Leguizamo compartía e invitaba a leer un artículo de opinión de Remezcla en el que la autora aprovechaba el revuelo en torno a los antiguos tuits de contenido ofensivo de Gascón para denunciar el racismo en España.

"¡Los latinos son en su mayoría parte indígena y mezcla de afrolatinos! ¡Solo compartimos idioma con España! ¡Dejen de lanzar a los europeos en nuestros roles tan luchados! ¡España fue colonizador y destruyó nuestros imperios y robó nuestra riqueza!", proseguía el texto del intérprete, que terminaba asegurando no guardar "rencor" hacia los españoles, pero tampoco querer ser "reemplazado" por ellos.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Leguizamo se une a las críticas contra Emilia Pérez y es que ya la semana pasada el actor mostraba su descontento ante unas declaraciones de Jaques Audiard realizadas hace meses.

"El español es un idioma de países emergentes, de países modestos, de pobres y de migrantes", afirmaba el cineasta francés en una entrevista concedida al medio galo Konbini tiempo atrás. "Aquí hay algo de español para él, ¡VETE PAR CARAJO!", escribía el intérprete en sus redes sociales, cuando las palabras del director resurgieron, desatando la polémica.

Tampoco es la primera vez que el actor critica que los roles de personajes latinos vayan a parar a intérpretes no latinos. El pasado mes de septiembre, en la 76.ª edición de los Premios Emmy, Leguizamo recordó cómo cuando era joven, no sabía que la gente como él podía ser actor, "no conocía la palabra representación".

"Todo el mundo nos interpretaba, menos nosotros", expuso, poniendo como ejemplo a Al Pacino encarnando a un mafioso cubano como Tony Montana en Scarface o a Natalie Wood dando vida a la puertorriqueña María en West Side Story.