John Leguizamo carga contra Chris Pratt y el casting de la nueva Super Mario Bros: "Qué pena que sean todos blancos"

MADRID, 29 Sep. (CulturaOcio) -

John Leguizamo dio vida a Luigi en Super Mario Bros, película de acción real lanzada en 1993 y basada en el popular videojuego. Tras anunciarse que Illumination y Nintendo están preparando una nueva versión de animación, el actor latino ha dado su opinión ante la falta de diversidad en el reparto.

Chris Pratt y Anya Taylor-Joy encabezan el reparto de doblaje, que también cuenta con Charlie Day, Jack Black, Keegan-Michael Key, Seth Rogen, Fred Armisen, Kevin Michael Richardson y Sebastian Maniscalco. Tras conocerse el elenco, Leguizamo se ha pronunciado en Twitter.

"¡Me alegro de que Super Mario Bros tenga un reboot! Obviamente, es bastante icónico. ¡Pero qué pena que sean todos blancos! ¡No hay latinos como protagonistas! Hubo un reparto innovador y diverso en la película original. Además, soy el único que sabe cómo hacer que esta película funcione en lo que se refiere al guion", escribió.

So glad #superMariobros is getting a reboot! Obviously it’s iconic enuff. But too bad they went all white! No Latinx in the leads! Groundbreaking color-blind casting in original! Plus I’m the only one who knows how to make this movie work script wise! pic.twitter.com/lNokmdpwMq