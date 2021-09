Fans de Nintendo rechazan a Chris Pratt como Super Mario y exigen a Danny DeVito: "Esto es un atraco, es criminal"

MADRID, 24 Sep. (CulturaOcio) -

Nintendo ha anunciado recientemente que Chris Pratt será el encargado de prestar su voz al personaje más emblemático de la compañía, Mario Bros. Una inesperada decisión que no ha sido bien aceptada por gran parte de los fans de las andanzas del fontanero italiano.

Las redes sociales han estallado contra la marca japonesa, ya que consideran un completo desatino la elección del actor que da vida a Star-Lord en Guardianes de la Galaxia. Esta indignación ha desembocado en todo un movimiento que va desde pedir que Pratt sea sustituido por otro intérprete, hasta criticar que el protagonista de Jurassic World vaya a tener que fingir acento italiano.

Sin duda, hay un favorito para sustituir al actor en el que la mayor parte del fandom coincide: Danny DeVito. El cómico que ha interpretado a personajes tan icónicos como el Pingüino en Batman Vuelve o el sátiro Phil de Hércules ha sido objeto de un aluvión de memes y montajes.

Danny Devito should've been Mario not Chris Pratt, we were robbed. pic.twitter.com/SRYjIRgfjI — Lucina(Hiatus)🦋🇲🇽🇺🇸🏳️‍🌈 (@LucinaDraws) September 23, 2021

cómo vas a elegir a Chris Pratt para que haga de Mario cuando tenes a Danny DeVito pic.twitter.com/uE1qlNIdII — Tomy (@Tomyontherocks) September 24, 2021

I cannot believe we have been robbed of Danny Devito as Mario and Charlie Day as Luigi...



This is *criminal* pic.twitter.com/6wP7UmPcYc — Mark “Sherlock” Hulmes (@sherlock_hulmes) September 23, 2021

Danny DeVito era el Mario que nos merecíamos. — アンドレア🌸 #Twitch (@MissSweetHolmes) September 23, 2021

Otras críticas que ha recibido Nintendo van enfocadas a no haber contado con el casting original que durante décadas ha prestado su voz a los personajes o con un actor de voz italiano.

or they could’ve used the actual voice actors who have voiced the characters for years…😒 https://t.co/wsFXACtQOz — cate 💻📡📺📷📞 (@phantomispade) September 23, 2021

Chris Pratt en la película de Mario: pic.twitter.com/NZaW1aP4tu — Ignacio Borges (@nachoABA) September 24, 2021

Pero sin duda, una de las reacciones más recurrentes, han sido las que pasan por imaginar a Mario Bros. dentro de distintos momentos de la franquicia de Marvel y de Jurassic World.

ya se han filtrado las primeras imágenes de Chris Pratt siendo Mario pic.twitter.com/BSRHwsSgYa — a², ½ 🌳 (@aalaamoo) September 24, 2021

Chris Pratt haciendo a mario va a ser como; pic.twitter.com/84A26VaMt9 — Diego Carbajal (@DiegoCarbajjal) September 24, 2021

La cinta será dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic, quienes anteriormente colaboraron en la serie de animación Teen Titans Go! y el largometraje del mismo título. Matthew Fogel estará detrás del guion.

Junto a Pratt, la película estará protagonizada por Charlie Day como Luigi. Por su parte, Taylor-Joy doblará a la Princesa Peach. Completan el elenco Jack Black como Bowser, Keegan-Michael Key como Toad, Seth Rogen como Donkey Kong, Fred Armisen como Cranky Kong, Kevin Michael Richardson como Kamek y Sebastian Maniscalco como Spike.