John Cena y Awkwafina corren por su vida en el tráiler de Jackpot! que ya tiene fecha de estreno en Prime Video

MADRID, 3 Jul. (CulturaOcio) -

¿Que pasaría si al ganar la lotería, tu vida se convirtiera en una carrera por sobrevivir? Con esta premisa comienza Jackpot!, la nueva película protagonizada por John Cena y Awkwafina que llegará a Prime Video el próximo 15 de agosto. El primer tráiler de la cinta presenta la rocambolesca y divertida propuesta de esta comedia de acción.

El adelanto, de dos minutos y medio de duración, presenta a Katie (Awkwafina), una actriz en ciernes que busca labrarse su camino. Sin buscarlo, se convierte en la ganadora de una peculiar lotería. "Feliz cacería, Los Angeles", suena en la pequeña tarjeta que revela el destino de la intérprete, huir de las hordas de perseguidores que intentarán asesinarla antes de que anochezca para arrebatarle el bote.

Para escapar de los "cazadores", contará con la ayuda de Noel Cassidy (John Cena), un agente de protección de loterías. "Si me matas te quedas todo. ¿Por qué demonios debo confiar en ti?", pregunta Kaite a su protector, que la defenderá ante las hilarantes e ingeniosas maneras con las que intentan acabar con su vida. El tráiler de Jackpot! es un vibrante conjunto de gags repletos de acción al ritmo de la icónica Holding Out For A Hero de Bonnie Tyler.

"En un futuro próximo, California ha creado un nuevo premio gordo de la lotería, el truco para conseguirlo: matar al ganador antes de que se ponga el sol para poder reclamar legalmente el premio multimillonario. Cuando Katie Kim se muda a Los Ángeles, encuentra por error el billete ganador. Desesperada por sobrevivir a las hordas de cazadores del premio gordo, une fuerzas a regañadientes con el agente de protección de loterías amateur Noel Cassidy, que hará todo lo posible para mantenerla viva hasta que se ponga el sol a cambio de una parte del premio. Pero Noel tendrá que enfrentarse a su astuto rival Louis Lewis (Simu Liu), quien también quiere hacerse con la comisión de Katie a toda costa", reza la sinopsis oficial de Jackpot!.

Completan el reparto de la cinta dirigida por Paul Feig (La boda de mi mejor amiga, Un pequeño favor) Ayden Mayeri, Donald Elise Watkins, Sam Asghari, Murray Hill y Machine Gun Kelly. Rob Yescombe firma el guion y participa en la producción ejecutiva junto a Cena, Michelle Morrissey, y Zack Roth. Producen Joe Roth, Jeff Kirschenbaum, Paul Feig y Laura Fischer.