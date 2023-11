Megan Fox y Machine Gun Kelly desafían al sindicato de actores con sus disfraces de Halloween

MADRID, 2 Nov. (CulturaOcio) -

El Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA) sigue de huelga, un paro que incluso ha afectado a las celebraciones de Halloween. La organización lanzó una serie de recomendaciones para disfrazarse, aconsejando a sus miembros disfrazarse de cosas genéricas, en lugar de personajes específicos que aparecen en series o películas de las empresas contra las que el sindicato está en huelga. Sin embargo, ya hay quien ha roto esta regla.

Megan Fox y Machine Gun Kelly no han cumplido con la recomendación del SAG-AFTRA, y es que ambos se han disfrazado de personajes de una película. Concretamente, la pareja se inspiró en Kill Bill: Fox se vistió de Gogo Yubari (Chiaki Kuriyama) y el rapero se disfrazó de La Novia (Uma Thurman) para asistir a una fiesta organizada por George Clooney.

Además, las celebrities no solo rompieron la norma, sino que Fox compartió varias fotos en Instagram y etiquetó a la cuenta oficial del SAG-AFTRA a modo de desafío. Es por eso que el post se ha llenado de críticas.

"Les etiquetas como si realmente te estuviera saliendo algún trabajo", escribió un usuario. "No es una buena idea desafiar públicamente al sindicato que lucha por protegerte, en un momento en el que están pidiendo activamente a los miembros que compartan mensajes de apoyo y fuerza en las redes sociales", reza otro comentario. "¿Por qué está desafiando a un grupo que literalmente está luchando para que ella gane un salario justo?", se preguntó otro internauta.

Asimismo, algunos miembros del SAG-AFTRA también cargaron contra la estrella. "Qué rebelde. Sigue haciendo estupideces, bella dama. Mientras tanto, trabajaremos 10 horas al día (sin remuneración) para que los trabajadores con contratos básicos reciban un trato justo", tuiteó Lisa Ann Walter, actriz de Colegio Abbott.

What a rebel.



Keep posturing for stupid shit, pretty lady.



Meanwhile we’ll be working 10 hours a day - unpaid - to get basic contract earners a fair deal



(PS-the post responded members questions. No one cares about kids’ costumes. Just high pros at fancy parties. Like Megan) https://t.co/1DA7Ew8fWz