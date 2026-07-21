Jessica Chastain da escalofríos en el perturbador tráiler de La otra madre - UNIVERSAL

MADRID, 21 Jul. (CulturaOcio) -

El 9 de octubre aterrizará en los cines La otra madre, un escalofriante filme dirigido por Rob Savage (The Boogey Man), con Jessica Chastain como protagonista. Para ir calentando motores hasta su estreno, Universal ha lanzado un terrorífico tráiler en el que la actriz da vida a una madre que dista de ser aparentemente normal.

"Hola, cielo", saluda con normalidad el personaje de Chastain a su hija pequeña, Bela (Arabella Olivia Clark), nada más llegar del trabajo a su hogar al inicio del avance. "Estás en casa", responde ella con asombro.

Instantes después, la cotidianidad familiar se transforma en algo perturbador. "Pienso en cuando tú y yo éramos una sola persona", dice su madre mientras prepara la comida. Acto seguido, comienza la verdadera pesadilla: una especie de ente parece haber tomado la forma de su madre. "Había alguien en casa. Era igual que tú", dice aterrado su marido, Daddo, interpretado por Jay Duplass.

"¿Qué?", responde desconcertada el personaje de Chastain. "Tú no tengas miedo, mami. Ella es buena", dice la niña antes de que una escena descubra una figura siniestra acechando.

Dirigida por Savage, La otra madre cuenta también en su reparto con Karen Allen, Sean Kaufman, Dichen Lachman, Arian Moayed y Travis Nelson, entre otros. Blumhouse, Atomic Monster, el estudio responsable de Backrooms y Obsession, y James Wan (Expediente Warren: El último rito) son los productores de la película, mientras que el propio Savage, junto a Michael Clear, Judson Scott, Josh Malerman y Ryan Lewis, son los productores ejecutivos.