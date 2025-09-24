La serie de Jessica Chastain, The Savant, retrasa su estreno por el asesinato de Charlie Kirk - APPLE TV+

MADRID, 24 Sep. (CulturaOcio) -

Apple TV+ ha retrasado el estreno de The Savant, el drama televisivo con Jessica Chastain como protagonista y que tenía previsto su lanzamiento para este 26 de septiembre, en medio de una cada vez mayor tensión por el asesinato del activista estadounidense Charlie Kirk.

"Tras sopesarlo detenidamente, hemos tomado la decisión de postponer 'The Savant'. Agradecemos su comprensión y esperamos poder estrenar la serie en un futuro próximo", afirmó un portavoz de TV+ en un comunicado recogido por IndeWire.

Cabe destacar que, aunque la plataforma no concretó ninguna posible fecha de estreno para la miniserie de Chastain ni ofreció razón alguna para demorar el lanzamiento, se baraja que el motivo sea el actual clima político tras el asesinato de Kirk.

Estas tensiones, a raíz de la muerte del político conservador y activista, que fue asesinado mientras participaba en un evento que se estaba llevando a cabo en una universidad de la ciudad de Orem, Utah, parecen impulsar a que cada vez más plataformas extremen la cautela frente a las posibles reacciones de la audiencia a sus contenidos.

Según informaba Deadline el pasado julio, The Savant está basada en un artículo publicado en Cosmopolitan en 2019 por Andrea Stanley, titulado '¿Es posible detener un tiroteo masivo antes de que ocurra?'.

Dicho esto, es bastante probable que la razón de postponer la ficción creada por Melissa James Gibson por parte de Apple TV+ sea para no resultar insensibles ante un suceso trágico como el asesinato de Kirk.

"La serie, tensa y llena de suspense, sigue a una investigadora encubierta conocida como 'The Savant' (Chastain), que se infiltra en grupos de odio en línea con el objetivo de frenar a extremistas nacionales antes de que actúen", detalla la sinopsis oficial de la ficción protagonizada por Chastain.

Por otra parte, conviene recordar que el 'late show' de Jimmy Kimmel Live fue retirado de la cadena ABC, propiedad de Disney, por los comentarios de su presentador sobre la muerte del político. Sin embargo, Kimmel regresó una semana más tarde con un extenso, emotivo y combativo monólogo en el cual afirmó que nunca fue su intención "quitar importancia" al asesinato de un joven, calificando de "antiestadounidense" los ataques del Gobierno de Donald Trump contra la libertad de expresión y denunciando las amenazas y chantajes de la Casa Blanca a los medios de comunicación.

"Nuestro líder celebra que los estadounidenses pierdan su sustento porque no puede soportar una broma", sentenció Kimmel. Trump, en respuesta, tildó recientemente al presentador y a su equipo de "un auténtico grupo de perdedores", acusándolos de ser "otra rama más" del Comité Nacional Demócrata.