Jennifer López se alía con la IA para salvar a la humanidad en Atlas, que ya tiene tráiler y fecha de estreno

Jennifer López protagoniza Atlas, película de ciencia ficción donde la Inteligencia Artificial es tanto una poderosa aliada como una amenaza que combatir. La cinta llegará a Netflix el próximo 24 de mayo y la plataforma ya ha lanzado un primer avance lleno de acción.

En el tráiler, López aparece en medio de una peligrosa misión, a los mandos de una imponente armadura robótica. Acosada por los proyectiles, el sistema falla y la máquina se precipita a un mundo helado, dejando a la protagonista incomunicada.

Contando con la sola ayuda de la IA de la que recela, el personaje encarnado por López tendrá en sus manos no solo su propia supervivencia sino también "el futuro de la humanidad".

El avance no ofrece muchas pistas sobre la trama de la película pero la sinopsis oficial arroja algo de luz: "Atlas Shepherd (Jennifer Lopez), una brillante pero misántropa analista de datos que desconfía profundamente de la inteligencia artificial, se une a una misión para capturar a un robot rebelde con el que comparte un misterioso pasado. Pero cuando los planes se tuercen, su única esperanza para salvar a la humanidad de la IA es confiar en esta".

A new look at Jennifer Lopez in ATLAS. Her mission begins May 24. pic.twitter.com/EqaGU9KolB