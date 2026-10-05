Javier Gutiérrez y Miguel Herrán, ante una peligrosa operación en el explosivo tráiler de El Confidente

Javier Gutiérrez y Miguel Herrán se unen ante una peligrosa operación en el explosivo tráiler de El Confidente - SONY PICTURES

MADRID 5, (CulturaOcio)

Tras su paso por el Festival de Sevilla y la Seminci de Valladolid, El Confidente, el thriller protagonizado por Javier Gutiérrez y Miguel Herrán, llegará a los cines el 29 de enero. La producción, basada en la historia real de un agente de policía y su colaboración con un delincuente, ha lanzado su tráiler.

El adelanto, de casi dos minutos de duración, comienza con el personaje de Gutiérrez inmerso en redadas y operaciones mientras continúa "entrenando a la cantera". Para una de estas misiones, escoge como "confidente" a un chico, interpretado por Herrán, al que atrapó previamente.

"Te llaman el chino", le dice al chaval durante un interrogatorio en el que planean abordar un asunto sumamente peligroso. Mientras el joven le promete a su madre que no matará a nadie, la investigación en la que se embarca la pareja se convierte en un viaje donde "ya no hay vuelta atrás".

"A partir de aquí no hay retorno chino, con esta te la juegas de verdad", le advierte el policía al personaje de Herrán al final del avance.

"El Confidente es una oda a la amistad construida en la relación entre un policía veterano (Gutiérrez) y su joven confidente (Herrán), dos hombres enfrentados por sus principios pero unidos por la soledad en sus trabajos, la lealtad y el sentimiento de abandono. En medio de una peligrosa operación policial, ambos cruzarán límites que los obligarán a asumir las consecuencias de sus actos. Inspirada en hechos reales", adelanta la sinopsis del filme.

Dirigida por Daniel Calparsoro (Cien años de perdón), junto a Gutiérrez y Herrán, completan el reparto de El Confidente Itsaso Arana (Diecisiete), Emilio Palacios (La trinchera infinita), Víctor Clavijo (La Infiltrada), Miguel Garcés (Los domingos) y Patricia Vico (Cien años de perdón).

María Luisa Gutiérrez, impulsa y produce la película junto a Álvaro Ariza, y el periodista Pablo Muñoz, en cuya documentación se basa el proyecto, tras la colaboración de los tres en La infiltrada. El guión se encuentra a cargo de Fernando Navarro (Verónica, Bajocero).