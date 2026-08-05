Caldas. El último barco, serie policiaca de Javier Gutiérrez y Hovik Keuchkerian, ya tiene fecha en Disney+ - DISNEY+

MADRID, 5 Ago. (CulturaOcio) -

Caldas. El último barco, serie de misterio policiaco basada en el bestseller de Domingo Villar, llegará a Disney+ el próximo 30 de octubre. La producción protagonizada por Javier Gutiérrez y Hovik Keuchkerian, y dirigida por Jorge Saavedra, contará con seis capítulos.

La adaptación sigue al inspector Leo Caldas, interpretado por Gutiérrez, y su nuevo ayudante Estévez, al que da vida Keuchkerian, en la investigación de la desaparición de Mónica Andrade, hija de un cirujano de Vigo. Lo que en un principio parece un caso rutinario, pronto se convierte en una compleja red de secretos, presiones familiares, injerencias políticas y mediáticas, y conflictos personales que obligarán al propio Caldas a enfrentarse a su pasado.

Junto a la fecha de estreno, Disney+ ha compartido el póster oficial del filme, en el que los dos protagonistas aparecen delante de una playa. También se puede ver a la mujer desaparecida, casi difuminandose con el cielo.

Un inspector. Un caso imposible. Y una verdad escondida bajo el mar ⚓ #Caldas llega el 30 de octubre a Disney+ pic.twitter.com/LaVf4dT5me — Disney+ España (@DisneyPlusES) August 5, 2026

UN RELATO FIEL

La plataforma ha confirmado en un comunicado que el autor de la saga, participó activamente en la creación inicial de la serie antes de su inesperado fallecimiento. De esta forma, Caldas. El último barco promete construir un relato fiel al espíritu de la obra de Domingo Villar y con una fuerte carga emocional y social.

Junto a Gutiérrez (Campeones) y Keuchkerian (La casa de papel), completan el reparto María Pujalte (Los misterios de Laura), Antonio Mourelos (Fariña), Alejandra Onieva (Anatomía de un instante) y Miryam Gallego (Romería), entre otros.

Caldas. El último barco cuenta con guión del nominado al Goya Eligio R. Montero (Buñuel en el laberinto de las tortugas) y dirigida por Jorge Saavedra (Zorro), con David Cotarelo (Montecristo) como productor ejecutivo.