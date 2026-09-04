Javier Bardem, Marion Cotillard y Vanessa Redgrave se unen al filme de animación The Turning Door - APPLE TV /GK FILMS/ PARAMOUNT

MADRID, 4 Sep. (CulturaOcio) -

Marion Cotillard y Vanessa Redgrave y el español Javier Bardem se han incorporado al filme fantástico de animación The Turning Door. El trío de oscarizados intérpretes se unen así a otras estrellas de renombre como Alicia Vikander, Bill Nighy y Gillian Anderson en la cinta dirigida y escrita por Nicholas Ashe Bateman (The Wanting Mare).

"Después de tantos años escribiendo y soñando con crear papeles para grandes actores, me resulta casi imposible expresar la gratitud, la ilusión y el asombro que siento ante el inmenso regalo que supone nuestro reparto", afirmó Bateman en declaraciones recogidas por Variety.

"Son artistas icónicos. Aportan sus propias perspectivas, sus extraordinarias experiencias y su particular visión del mundo, así como un talento inconmensurable, interpretaciones excepcionales y un deseo compartido de hacer películas esperanzadoras para los jóvenes. Javier, Marion, Anna, Dame Vanessa Redgrave y nuestra querida protagonista, Pippa Kelly, poseen una magia auténtica que ha transformado nuestra historia épica", añadió.

"Ha sido el mayor honor de mi vida reunir por fin a estos actores, cada uno de ellos el mejor de su generación. Son sueños felices, y los más felices de todos: ¡podremos escucharles cantar a todos!", afirmó Bateman.

A los recién incorporados Bardem, Cotillard y Redgrave y a los ya anunciados Vikander, Nighy y Anderson se suman también Jamie Dornan, Jodie Turner-Smith, la compositora sueca Anna von Hausswolff y la debutante Pippa Kelly.

UN MUNDO REPLETO DE MAGIA ANCESTRAL Y CRIATURAS EXTRAÑAS

La premisa de The Turning Door seguirá los pasos de una niña que encuentra una misteriosa caja escondida en el armario de sus padres. Cuando la caja comienza a transformarse en una puerta abierta, la pequeña cae a través de ella y llega a otro mundo llamado The Turning. Allí deberá embarcarse en una gran aventura repleta de magia ancestral, criaturas extrañas, nuevas tierras, alquimia, sueños y canciones para poder regresar a casa y salvar a sus padres.

Tras presentar la película antes del American Film Market de 2025, Mister Smith Entertainment continuará con su distribución internacional durante el Festival Internacional de Cine de Toronto, donde mostrará nuevas imágenes del filme a posibles distribuidores internacionales. La película, cuyo rodaje ya está en marcha, está producida por Christine D'Souza, Hunter Hall, Laura Rister y la propia Bateman.