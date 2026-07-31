Crystal Lake, la serie precuela de Viernes 13, se verá en HBO Max

Crystal Lake, precuela de Viernes 13, llega a HBO Max tras ser adquirida por Warner Bros - HBO MAX

MADRID, 31 Jul. (CulturaOcio) -

Crystal Lake, serie que funciona como precuela de la saga Viernes 13, llega a HBO Max este año. Protagonizada por Linda Cardellini (Vengadores: Endgame) en el papel de Pamela Voorhees y por William Catlett (Una historia muy real) como el jefe de policía local Levon Brooks, la ficción combina drama psicológico, intriga y terror con un pequeño pueblo como escenario.

Según adelanta la plataforma, la serie sigue a Pam Voorhees, una madre soltera que no ha podido superar su dolor tras la trágica muerte por ahogamiento de su pequeño y enfermizo hijo, Jason, hace casi un año. Es entonces cuando dos desconocidos llaman a la puerta de Pam para indagar en su pasado, se pone en marcha una inquietante cadena de acontecimientos que deja a los habitantes de Crystal Lake preguntándose: ¿quién es realmente Pam Voorhees?

Ambientada en el universo de Viernes 13, una de las sagas de terror más perdurables, Crystal Lake amplía la mitología de Pamela y Jason Voorhees a través de un nuevo misterio cargado de suspense. La serie que explora el dolor de una madre y las fuerzas oscuras que rodean el pequeño y misterioso pueblo.

UNA PRECUELA CENTRADA EN EL DOLOR DE UNA MADRE

Junto a los mencionados Cardellini, nominada al Emmy tres veces, y Catlett, el reparto de la precuela también incluye a Callum Vinson (God of War) como el joven Jason Voorhees, Cameron Scoggins (Prodigal Son) como el agente de policía Dorf, y a las debutantes Devin Kessler como Brianna Brooks, la hermana periodista de Levon, y Gwendolyn Sundstrom como Grace.

Crystal lake, una producción de A24, está creada por Brad Caleb Kane (It: Bienvenidos a Derry) que también actua como guionista, showrunner y productor ejecutivo. Michael Lennox (Derry Girls) dirige los tres primeros episodios, Celine Held y Logan George (Caddo Lake) capitanean los tres siguientes y, finalmente, Quyen Tran (The Pitt) dirige los dos últimos capítulos.