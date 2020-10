Jamie Lee Curtis cree que la foto desnudo de Chris Evans no fue un accidente

MADRID, 13 Oct. (CulturaOcio) -

En septiembre, Chris Evans revolucionó Internet cuando, accidentalmente, publicó en su cuenta de Instagram imágenes íntimas. Aunque el descuido quedó como uno de los chascarrillos virales del mes, del que el actor salió del paso armado de su ingenio, parece ser que Jamie Lee Curtis, su compañera de reparto en 'Puñales por la espalda', cree que esa filtración no fue un accidente.

Aprovechando el descuido, Evans pidió que el público estadounidense fuese a votar el 3 de noviembre en las elecciones generales. La actriz de 'Halloween' fue una de las celebridades que apoyó públicamente al Capitán América del Universo Cinematográfico de Marvel. "¡Mi hijo! Estoy muy orgullosa de él. ¡Recibió toda mi atención!", comentó sobre el incidente.

Ahora bien, parece que Curtis sospecha que tal acto fue premeditado, así lo explicó en una entrevista que dio en el programa de Kelly Clarkson. "Ya estoy sudando", comienza a decir. "Mi cuestión es la siguiente. Él es un hombre muy inteligente e increíble. Por eso, me pregunto si [lo ocurrido] no estuvo planeado", declaraba.

Una teoría a la que se apuntaba también la cantante de 'Since U Been Gone'. "¡Es tan listo! Apuesto que estuvo organizado solo para convencer a que la gente para que fuera a votar", agregó la actriz de 'Ponte en mi lugar'. Tanto si fue intencionado como si no, lo cierto es que el 'incidente' ha quedado en una muy divertida anécdota.