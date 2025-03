James Gunn quiere a Colin Farrell en una película de DC pero no es ni The Batman 2 ni El Pingüino

MADRID, 18 Mar. (CulturaOcio) -

Colin Farrell debutó como Oz Cobb en 2022 con The Batman, personaje al que volvería a dar vida en la serie de Max El Pingüino y que es de esperar que encarne de nuevo en la secuela de la cinta de Matt Reeves. En todo caso, según las últimas informaciones, parece ser que el del astuto criminal de Gotham no será el único papel que el actor desempeñe para DC Studios.

Según informa The Hollywood Reporter, Farrell está en negociaciones para protagonizar Sgt. Rock, filme que contará con Luca Guadagnino como director y con un guion de Justin Kuritzkes.

Aunque hasta hace poco los rumores apuntaban a que sería Daniel Craig quien encarnaría al héroe de la cinta, en febrero se reveló que este nunca llegó a comprometerse, y James Gunn y Peter Safran aseguraron que no se le hizo ninguna oferta.

Si el estudio y Farrell llegasen finalmente a un acuerdo, es probable que la cinta comenzase a rodarse este verano, ya que, en su día, los mandamases de DC Studios anunciaron que ese era el plan siempre y cuando encontrasen "al actor adecuado".

Creado por Robert Kanigher y Joe Kubert, el Sargento Rock hizo su primera aparición en 1959, en las grapas de Nuestro ejército en la guerra (Our Army At War). En las viñetas, el personaje luchaba en la Segunda Guerra Mundial y poseía gran destreza con las armas, además de una curiosa habilidad para predecir ataques conocida como "antena de combate". Por otro lado, sus aventuras en los cómics incluyeron colaboraciones con Bruce Wayne, un rol en la administración del presidente Lex Luthor y el liderazgo de un Escuadrón Suicida.

Por el momento, se desconocen los detalles de la trama de la cinta de Guadagnino, así como su relación con el nuevo universo DC, del que no forman parte ni The Batman ni El Pingüino (enmarcadas dentro de los Elseworlds) y que, según cabe recordar, hará su debut en la gran pantalla el próximo 11 de julio, con el estreno de Superman.

En cuanto a Farrell, aparte de su más que probable vuelta como Oz Cobb en The Batman 2 (cinta que, en todo caso, no llegará hasta 2027), tiene en su horizonte otros proyectos como el filme de Edward Berger The Ballad of a Small Player, o la película de Kogonada A Big Bold Beautiful Journey.