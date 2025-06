James Gunn ha eliminado la escena de Superman que aterraba a los fans

MADRID, 20 Jun. (CulturaOcio) -

James Gunn, al frente de la nueva etapa del Universo DC, es el director de Superman, que llegará a los cines el próximo 11 de julio. A pocas semanas del lanzamiento, el realizador ha reconocido que eliminó una escena de la película debido a las críticas, ya que uno de los avances levantó una gran polémica entre los fans.

La escena en cuestión mostraba a David Corenswet, quien interpreta al nuevo Hombre de Acero, volando en una toma con un gran angular centrado en su rostro. Muchos espectadores consideraron que el efecto parecía poco trabajado y fuera de lugar con el tono general de la película.

"Era una toma de su rostro y de él volando. Era una toma de un dron volando frente a un fondo real. Así que todas las piezas eran reales, pero se incorporaron de una forma un poco rara. No me encantaba la toma, así que ni siquiera es la que aparece en la película", explicó Gunn a Entertainment Weekly, que finalmente decidió eliminar la escena del corte final.

James Gunn says the viral “funky” shot of David Corenswet’s Superman flying isn’t in the movie



“It wasn’t a finished visual effects shot… I forget to look at this closely. So that one kind of got by me”



(via: EW) pic.twitter.com/cgmzCbQS48