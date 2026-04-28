James Gunn anuncia que el proyecto más ambicioso de su DCU está muerto... Por ahora - DC-CAT MORLEY-ZUMA PRESS-CONTACTOPHOTO

MADRID, 28 Abr. (CulturaOcio) -

James Gunn a menudo ofrece actualizaciones de sus proyectos o responde preguntas de los fans por redes sociales. Ha sido en el marco de uno de estos intercambios que el cineasta y copresidente de DC Studios ha abordado el estado de tres esperados títulos del DCU, señalando un parón indefinido en The Authority y confirmando el desarrollo de Booster Gold y Paradise Lost.

"Nunca habría tenido tiempo para hacerlo y, aunque sé que es una teoría muy extendida en Internet, nunca tuve la intención de escribir ni dirigir The Authority", escribió Gunn en Threads, respondiendo a un usuario que preguntaba si había habido algún progreso en el filme sobre el grupo de antihéroes.

"El guion aún no estaba del todo listo, pero, lo que es más importante, no encajaba en el contexto más amplio del Universo DC, tanto en lo que respecta a la historia como a cuestiones prácticas", añadió el realizador que, aunque no cierra del todo la puerta al proyecto, no cree que vaya a materializarse pronto. "Quizás algún día. Pero no a corto plazo", señaló.

Ya hace un año, según recuerda Deadline, Gunn había expresado sus dudas respecto a la cinta. "Es una película muy ambiciosa, si se quiere hacer bien. Algunos de los elementos de la historia que aparecen en Superman y en otras películas que hemos acelerado se solapan un poco con The Authority. [Es] la que se ha visto más afectada por todo lo demás que estaba pasando", reveló en febrero de 2025.

En los cómics de DC, The Authority es un grupo de antihéroes, una especie de anti Liga de la Justicia que no responde ante nadie y cuyos métodos en la lucha contra el crimen son más crudos y moralmente cuestionables que los del equipo de Superman. Entre sus miembros se encuentran Jenny Sparks, Apollo, The Engineer (personaje que ya apareció en Superman y fue encarnado por María Gabriela de Faría), Jack Hawksmoor, el Doctor y Midnighter, entre otros.

BOOSTER GOLD Y PARADISE LOST SIGUEN EN DESARROLLO

Gunn también fue preguntado sobre el estado de otros proyectos del DCU como Booster Gold o Paradise Lost, ofreciendo en este caso una actualización mucho más alentadora que la de The Authority. "BG [Booster Gold] está en fase de desarrollo. PL [Paradise Lost] está en fase de desarrollo avanzado", aseguró.

Por el momento, es poco lo que se sabe de ambos proyectos. Por un lado, Booster Gold se centra en un atípico superhéroe, un don nadie del futuro que utiliza su tecnología para combatir el mal, "el síndrome del impostor aplicado a un superhéroe", según expuso el propio Gunn en una rueda de prensa.

Por otro lado, tal y como apuntó Peter Safran, Paradise Lost será "una historia al estilo de Juego de Tronos sobre Themyscira, el hogar de las Amazonas y el lugar de nacimiento de Wonder Woman". "Trata realmente de las intrigas políticas que se esconden tras una sociedad formada exclusivamente por mujeres. ¿Cómo surgió todo eso?", apuntó el CEO de DC Studios tres años atrás.