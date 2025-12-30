James Cameron defiende el final más polémico del año: "Era el único posible" - NETFLIX/CONTACTO

MADRID, 30 Dic.

Tras un estreno limitado en cines, en octubre llegó a Netflix Una casa llena de dinamita, el thriller político de Kathryn Bigelow centrado en la respuesta institucional ante el lanzamiento de un misil a Estados Unidos. Además de recibir críticas del Pentágono por cómo retrata la defensa antimisiles, gran parte del público se posicionó en contra de su polémico final abierto, pero James Cameron lo ha defendido explicando que era la única opción coherente con el planteamiento del filme de su exmujer.

"Le dije [a Kathryn Bigelow] que defiendo por completo ese final. Es el único final posible", revela el director de Titanic y Avatar en una entrevista con The Hollywood Reporter, donde cuenta que cenó recientemente con la oscarizada por En tierra hostil y le expresó su apoyo ante la decisión de concluir su última película de forma ambigua.

Además, Cameron ha enmarcado su postura con una lectura política y moral con la que subraya que el final incierto del largometraje y, por tanto, sus múltiples consecuencias posibles, invita a la reflexión sobre el reparto de poderes. "No podemos aceptar la existencia de estas armas. En el sistema estadounidense, todo se reduce a una sola persona, el presidente, quien es la única persona autorizada para lanzar un ataque nuclear", señala el realizador de Aliens, el regreso y Terminator.

"Así es el mundo en el que vivimos y debemos recordarlo la próxima vez que votemos", añade Cameron, que sostiene que Una casa llena de dinamita refleja que "desde el momento en que comenzó el escenario, en el minuto cero, cuando se lanzó y detectó el misil, el resultado ya era pésimo. No hay un buen resultado, y la película se pasa dos horas mostrándolo".

A la controversia sobre la conclusión de Una casa llena de dinamita se sumaron las críticas del Pentágono. Distintos medios informaron de la existencia de un documento interno de la Missile Defense Agency en el que se reprocha a la película una representación "inexacta" del sistema de interceptación terrestre. El foco del malestar estaría en que, en la ficción, los interceptores fallan al intentar detener el ataque, mientras que la agencia defendía que las pruebas "cuentan una historia muy distinta" y que el sistema habría mostrado una tasa de éxito del 100% en tests durante más de una década.

Bigelow, por su parte, reivindicó su aproximación asegurando que "yo solo digo la verdad. En esta obra, todo gira en torno al realismo y la autenticidad", al mismo tiempo que compartía su entusiasmo por el debate que despertó el filme. "En un mundo perfecto, la cultura tiene el potencial de influir en la política, y si hay un diálogo sobre la proliferación de las armas nucleares, eso es música para mis oídos, sin duda", manifestó la directora de La noche más oscura y Días extraños.

Protagonizada por Rebecca Ferguson, Idris Elba, Jared Harris, Anthony Ramos, Greta Lee, Tracy Letts y Jason Clarke, la cinta plantea un escenario donde un misil de procedencia desconocida se dirige hacia Estados Unidos. A partir de ahí, empieza una carrera contrarreloj con figuras de distintos niveles del aparato político y militar para determinar quién está detrás y cómo responder sin precipitar un desastre aún mayor.