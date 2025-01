MADRID, 23 Ene. (CulturaOcio) -

El 19 de diciembre de este año llegará a los cines Avatar: Fuego y ceniza. Tras la primera imagen oficial de la cinta, que mostraba a la líder de los na'vi de fuego, James Cameron ha confirmado que esta tercera entrega tendrá una duración de 3 horas y 12 minutos y, aunque pueda resultar excesivo, "merecerá la pena".

Según le ha revelado el director a, Empire, Fuego y ceniza promete mostrar en sus 192 minutos de metraje "muchas cosas nunca vistas" en la saga. "Esta película te hará sentir la adrenalina", aseguró Cameron. "Pero lo que realmente me entusiasma, como artista que recientemente ha cumplido 70 años y que, de alguna manera, ya ha explorado mucho en este ámbito, no es únicamente la oportunidad de hacerlo nuevamente, sino alcanzar un nivel de profundidad en los personajes y de intriga que no se han visto anteriormente en un filme de Avatar", añadió.

Por tanto, parece improbable que sus 3 horas y 12 minutos de duración, exactamente el mismo tiempo de ejecución que su anterior entrega, El sentido del agua, represente un impedimento para que los espectadores acudan a las salas. La primera película de Avatar, estrenada en 2009, se consolidó como la más taquillera en la historia del cine, superando los 2.920 millones de dólares en recaudación global.

Su secuela, El sentido del agua, que vio la luz en diciembre de 2022 y rodada al mismo tiempo que Fuego y ceniza, alcanzó una taquilla mundial de 2.320,2 millones de dólares. Esta tercera entrega de Avatar, de nuevo con Cameron al timón, presentará a Varang (Oona Chaplin) como indiscutible líder del clan de la ceniza y la antagonista a la que se enfrentarán Jake Sully (Sam Worthington) y Neytiri (Zoë Saldaña).

Por otra parte, la cuarta entrega de la franquicia verá la luz en cines el 21 de diciembre de 2029. Cameron pondrá el broche de oro a su exitosa saga de ciencia ficción el 19 de diciembre de 2031 con Avatar 5, ya que, en principio, será la última entrega.