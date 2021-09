El James Bond de Sean Connery era “un violador”, según Cary Fukunaga

MADRID, 25 Sep. (CulturaOcio) -

Cary Fukunaga es el director de Sin tiempo para morir, nueva entrega de la saga James Bond que llega a los cines el 1 de octubre. La cinta marcará un antes y un después, ya que presentará a la primera mujer 007, encarnada por Lashana Lynch. El realizador ha hecho hincapié en este cambio de narrativa e incluso ha llegado a tachar de "violador" al personaje por algunas secuencias de sus películas anteriores.

"¿No es en Operación Trueno o James Bond contra Goldfinger cuando, básicamente, el personaje de Sean Connery viola a una mujer? Ella está diciendo 'No, no, no' y él dice 'Sí, sí, sí'. Eso no funcionaría hoy en día", expuso en una entrevista con The Hollywood Reporter.

Fukunaga, Neal Purvis y Robert Wade escribieron el primer borrador del guion de Sin Tiempo para Morir y posteriormente ficharon a Phoebe Waller-Bridge para pulir la historia con una perspectiva de género. "Creo que esa es la expectativa, que haya una mujer escribiendo papeles femeninos muy fuertes, pero eso es algo que la productora Barbara Broccoli ya quería hacer. Desde mis primeras conversaciones con Broccoli, ese fue un impulso muy fuerte", contó.

"No puedes cambiar a Bond de la noche a la mañana y convertirlo en una persona diferente. Pero definitivamente puedes cambiar el mundo que lo rodea y la forma en que tiene que funcionar ese mundo. Es una historia sobre un hombre blanco espía en este mundo, pero tienes que estar dispuesto a recibir apoyo y hacer tu trabajo para conseguir que los personajes femeninos sean algo más que simples artilugios", señaló.

En una entrevista anterior con Digital Spy, Waller-Bridge dio su punto de vista sobre esta apuesta por los personajes femeninos en Sin tiempo para Morir. "Lo importante es que la película trate bien a las mujeres. Él no tiene por qué hacerlo. Necesita ser fiel al personaje", explicó.

Junto a los mencionados actores, completan el reparto de Sin tiempo para morir Rami Malek, Ana de Armas, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ben Whishaw, Jeffrey Wright, Léa Seydoux y Christoph Waltz, entre otros.