Muere la actriz de James Bond contra Goldfinger Margaret Nolan a los 76 años

MADRID, 12 Oct. (CulturaOcio) -

Margaret Nolan, la actriz y modelo británica que saltó a la fama cubierta de oro en la película James Bond contra Goldfinger, ha muerto a los 76 años.

Fue el director de cine Edgar Wright (Baby Driver, Scott Pilgrim contra el mundo) quien confirmó la noticia a través de Twitter. "Es mi triste obligación informar de que la actriz y artista, la magnífica Margaret Nolan ha fallecido", escribió el cineasta británico que dirigió a la actriz en su última película, Last Night in Soho, cuyo estreno está previsto para abril de 2021.

Tras hacer un repaso por la carrera de la actriz, a través de varios tuits en los que incluyó imágenes de los títulos más destacados de la filmografía de Nolan, Wright recordó el rodaje a su lado durante el último año: "Era tan divertida, ingeniosa y, como os podéis imaginar, estaba tan llena de historias asombrosas que contar. Estoy muy feliz de haberla conocido. Mi corazón está con su familia y con quienes la amaron. La echaremos de menos".

It's my sad duty to report that actress and artist, the magnificent Margaret Nolan has passed away. She was the middle of Venn diagram of everything cool in the 60's; having appeared with the Beatles, been beyond iconic in Bond and been part of the Carry On cast too. 1/4 pic.twitter.com/YaEaWDmLt2