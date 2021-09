Daniel Craig cree una mujer no debe ser Bond

Daniel Craig cree una mujer no debe ser Bond - UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 21 Sep. (CulturaOcio) -

Daniel Craig se enfrenta a su última misión como James Bond en 'Sin tiempo para morir'. Ante un momento de despedida, el actor ha rechazado que su sucesor en el papel del emblemático espía británico sea una mujer. "¿Por qué debería una actriz interpretar a 007 cuando debería tener un papel igual bueno creado para ella?", ha destacado el intérprete.

Craig consideraba que Hollywood debería crear mejores personajes femeninos y también pensados para gente no caucásica. "La respuesta es muy simple. Debería haber mejores papeles para las mujeres y para los actores no caucásicos. ¿Por qué no pueden tener personajes igual de buenos que Bond y que estén pensados para ellos?", declaró en una entrevista para Radio Times.

El actor destaca así que es la industria cinematográfica la que debe apostar por crear nuevas sagas y franquicias concebidas desde el inicio para ser lideradas por actrices o por actores no caucásicos. En una línea muy similar está la productora de la saga, Barbara Broccoli, quien ya señaló que 007 siempre será un personaje masculino.

"Puede ser de cualquier etnia o color, pero será varón", afirmó para Variety. "Creo que deberíamos crear nuevos personajes pensados para mujeres, que sean protagonistas fuertes y poderosas. No estoy interesada en coger un personaje masculino y que una mujer lo interprete. Creo que las mujeres somos mucho más interesantes que eso", argumentó.

Precisamente, Broccoli, en una entrevista en 2018 para The Guardian, señaló la evolución propia de Bond como ejemplo de cambio. "Mirad la forma en la que ha cambiado el mundo. Creo que Bond ha evolucionado y se ha transformado acorde a los tiempos. He tratado de hacer mi parte [como productora] y creo que, en particular, con las películas de Daniel [Craig], se han sabido actualizar en la manera en la que se retratan a las mujeres", señaló.

Tras varios retrasos, provocados primeros por la marcha de Danny Boyle como director de la cinta y la posterior incorporación de Cary J. Fukunaga y después por la pandemia del COVID-19, finalmente, 'Sin tiempo para morir' llegará los cines este 1 de octubre.