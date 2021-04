La intrahistoria del Oscar ausente de Anthony Hopkins: un "riesgo calculado" y una prohibición

MADRID, 27 Abr. (CulturaOcio) -

Convertida en la gala menos vista de la historia de los Oscar, la 93ª edición ha sido una de las ceremonias más planas y con menos gancho de los últimos años. También hubo algunas decisiones discutibles, como el cambio en el orden de entrega de los premios, dejando el premio al mejor actor como último galardón. Una modificación que devino en un desenlace anticlimático, pues el ganador, Anthony Hopkins, no acudió a la gala ni dio ningún tipo de agradecimiento, lo que provocó que el cierre de la noche fuese completamente abrupto.

Lo cierto es que la no presencia de Hopkins, ganador por su aplaudida interpretación en 'El padre', se debe a un motivo. Según el periodista del New York Times, Kyle Buchanan, el actor ofreció a los organizadores la posibilidad de aceptar la estatuilla y dar un discurso solo mediante Zoom.

Sin embargo, debido a la prohibición de cualquier aplicación virtual y el espíritu presencial de la gala ante la pandemia, los galardones solo podían recogerse en persona la Union Station de Los Ángeles o, en su defecto, en una de las subsedes habilitadas por la Academia alrededor del mundo. Debido a su edad, su agente declaró a la revista People que Hopkins, de 83 años, optó por quedarse en su residencia en Gales y no ir a Londres, Dublín o París, donde hubiera podido recoger el premio.

I can confirm Anthony Hopkins offered to Zoom into the ceremony and Oscar producers turned him down... but another rumor said Olivia Colman was ready to accept for him, which as near as I can determine isn't true. She's busy shooting a movie and only showed up for her category.