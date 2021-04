Anthony Hopkins dedica su Oscar a Chadwick Boseman: "Nos lo quitaron demasiado pronto"

MADRID, 26 Abr. (CulturaOcio) -

Con su papel de anciano acorralado por la demencia, Anthony Hopkins ha conseguido su segundo Oscar con 'El padre', tras el premio que logró en 1994 por su interpretación de Hannibal Lecter en 'El silencio de los corderos'. El británico, que a sus 83 años se ha convertido en el intérprete de más edad en alzarse con el premio, no acudió a recoger el galardón ni a Los Ángeles ni tampoco a las subsedes habilitadas a tal efecto en Londres ni París.

Su ausencia fue uno de los momentos más comentados de una ceremonia en la que el galés se impuso, para sorpresa y decepción de algunos fans, entre otros al fallecido Chadwick Boseman, el protagonista de la saga 'Black Panther' que falleció este verano a los 43 años y que fue nominado a título póstumo por 'La madre del blues'.

Ajeno -o puede que precisamente todo lo contrario- a la polémica y quejas suscitadas en redes sociales por su galardón, Sir Hopkins ha publicado en su cuenta de Instagram un vídeo de agradecimiento por el premio en el que le dedica unas sentidas palabras a Boseman.

"Buenos días, estoy aquí en Gales, mi país natal. A los 83 años de edad, no esperaba ganar este premio, realmente que no", arranca Hopkins su video en el que tras agradecer el reconocimiento a la Academia tiene un recuerdo para Boseman. "Me gustaría rendir tributo a Chadwick Boseman, que nos fue arrebatado demasiado pronto", afirmó.