Indignación por los póster de Civil War generados por IA: "Vergonzoso"

MADRID, 19 Abr. (CulturaOcio) -

Civil War, la última cinta de Alex Garland, ha llegado a los cines. El filme lleva a los espectadores hasta un futuro no muy lejano en el que Estados Unidos está inmerso en una segunda guerra civil. Y a pesar de la fuerte carga política, la última polémica que afecta al filme critica un aspecto muy distinto de la película: el uso de carteles generados por Inteligencia Artificial. Un punto que algunos fans han calificado de "vergonzoso".

La productora, A24, ha compartido recientemente en sus redes sociales cinco pósteres que muestran imágenes de un futuro distópico, aunque bastante cercano, marcado por la guerra y la destrucción. En ellas, se reconocen lugares o estructuras reales como The Sphere de Las Vegas, Los Angeles, San Francisco o Miami... Todos ellos completamente devastados por el conflicto bélico que asola el país.

No obstante, ninguna de estas imágenes es escenario de una secuencia real de Civil War, sino que han sido generadas por IA. "Alerta de spoiler, nada de esto sale en la película", avisa un usuario de Instagram en los comentarios. Y es que la publicación ha generado una ardiente respuesta en redes sociales, en la que muchos se han posicionado contra el uso de la IA: "Contratad artistas de verdad, esto es ridículo".

"¡Ahh hombre tú también no A24! Gran película, ¿por qué recurrir a la publicidad de esta tontería generada por IA? Por no mencionar que uno de los puntos fuertes de la película es lo que no se ve. Enhorabuena por el fin de semana de estreno y todo eso, pero sabéis que sois mejores que esto", se queja un fan de la productora.

"Habría pensado que una empresa como A24 no tocaría la máquina del plagio de IA ni en un millón de años. Decepcionante hasta decir basta", protesta otro.

Por otro lado, una fuente cercana a la producción del filme ha defendido el material promocional en declaraciones a The Hollywood Reporter: "Toda la película es un gran 'y si...', así que queríamos continuar con esa idea en las redes sociales: imágenes impactantes de lugares emblemáticos con ese realismo distópico...".