Indignación contra Brie Larson por promocionar el metaverso: "Antes de Marvel era una reina indie"

Brie Larson se convirtió en el blanco de las críticas de algunos fans por promocionar NFTs en su cuenta de Twitter. La actriz que da vida a Capitana Marvel ha vuelto a generar controversia, ya que también parece haberse embarcado en el negocio del metaverso.

El metaverso es un entorno digital en el que los usuarios interactúan mediante avatares social y económicamente. La intérprete se ha unido de la mano de some·place, un metaverso móvil, y ha compartido un vídeo en el que aparece su avatar. "Bienvenidos a mi pequeño rincón del metaverso de some place. Estoy ansiosa por recibiros a todos pronto", reza la publicación. En el clip se puede ver a su avatar junto a otros dos personajes tomando un café.

Welcome to my lil corner of the @some_place metaverse. Can’t wait to welcome you all in soon 🤍 pic.twitter.com/QWfsdFGqzr — Brie Larson (@brielarson) March 17, 2022

A raíz de esta promoción muchos usuarios han cargado contra la estrella. "Es muy triste ver a Brie haciendo toda esta mierda. Antes de Marvel ella era una reina indie, una persona muy normal, y ahora se ha convertido en una pesadilla corporativa. No me gusta, han sido un par de años divertidos viendo su caída", tuiteó un internauta. "Brie, puedes tomar café en la vida real", rezaba otro tuit.

it's extra sad to see brie of all ppl doing all this shit like before marvel she was an indie queen just vibing and being a very normal person and now.........it's turned her into a corporate nightmare i do not like her it's been a fun couple years watching the downfall https://t.co/TFhtdxNbvR — ice (@lgbtkendrick) March 17, 2022

Brie you can get coffee in real life — Brendel (@Brendelbored) March 17, 2022

"Brie, estás tomando un camino que no puedo seguir", bromeó otro usuario en referencia a la frase de Padmé Amidala en Star Wars: La venganza de los Sith. "Brie, mírame. Tú no eres así. Mírame. Para. Esto no está bien. Ten algo de clase", señaló otro tuitero.

Brie you're going down a path a path I can't follow pic.twitter.com/f44S2DcAGR — Smiso (@directorsmiso) March 17, 2022

BRIE, LOOK AT ME. THIS ISNT YOU. LOOK AT ME. STOP THIS. THIS ISNT OKAY. HAVE SOME CLASS. — ُ (@FILMZMARGULIES) March 17, 2022

"No puedes ir en serio", decía otra publicación. "¿Por qué sigues haciendo esto? Brie, despierta", pidió un usuario.

you cant be serious — sid ❤️‍🩹 (@frankcastleluvr) March 17, 2022

why do you keep doing this? brie wake up pic.twitter.com/oz7i0PGAq7 — mary (@margotrobbiev) March 17, 2022

Si bien el metaverso es un concepto prácticamente nuevo, algunos inversores ya están comprando bienes virtuales y creando versiones digitales de artículos, desde ropa y oficinas hasta productos financieros. Gran parte de las críticas que ha recibido Brie Larson por su decisión de unirse al metaverso y los mercados NFT se atribuyen a la cantidad de estafas que tienen lugar en estos entornos, así como por su impacto ecológico por las enormes cantidades de energía que consumen.