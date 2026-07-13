Una improbable familia de ladrones intentan robar la Mona Lisa del Louvre en el tráiler de Masterplan

Tres ladrones se proponen robar el cuadro más famoso del Louvre en el intrigante tráiler de Masterplan - WARNER BROS.

MADRID, 13 Jul. (CulturaOcio) -

Ya está aquí el primer teaser tráiler de Masterplan, película protagonizada por Stanley Tucci (El diablo viste de Prada), Simona Tabasco (The White Lotus) y Victor Belmondo (Squad 36), que llegará a Prime Video el próximo 16 de octubre. El avance presenta a un peculiar equipo de tres ladrones que, bajo una apariencia de desconocidos, se preparan para ejecutar su próximo gran golpe.

El adelanto, de apenas treinta segundos de duración, presenta a los tres autores del golpe que, por cierto, acaban de conocer que son miembros de una misma familia. A través de una rápida sucesión de imágenes, un texto en pantalla los define explícitamente como "the perfect heist thieves" ("los ladrones del atraco perfecto").

El tráiler se enfoca en este trío y en el ambicioso plan que pretenden ejecutar entre explosiones, apagones y persecuciones a lo largo de dos ciudades distintas. Todo ello mientras mantienen la mirada fija en su gran objetivo: robar la Mona Lisa, el cuadro más famoso del Museo del Louvre.

"Cuando un legendario ladrón decide robar la Mona Lisa, recluta a dos jóvenes desconocidos para que le ayuden, Chiara, una brillante experta italiana en ciberdelincuencia, y Jay, un carismático especialista francés en explosivos, antes de revelarles que son hermanos... y, ah, sí, por cierto, que él es su padre. Obligados a afrontar una caótica reunión familiar que ninguno de ellos había imaginado, esta nueva familia tendrá que aprender a trabajar en equipo, y a no matarse en el proceso, si quieren tener alguna posibilidad de llevar a cabo el golpe del siglo", adelanta la sinopsis del filme.

Rodada en diversas localizaciones de Francia e Italia, Masterplan cuenta con la dirección de Thomas Vincent (Reacher, Bodyguard), quien además ideó el proyecto junto a Giacomo Durzi, Alessandro Fabbri, Alberto Vignati y David Wolstencroft. El guión corre a cargo del propio director junto con el guionista galardonado con un BAFTA, David Wolstencroft (Spooks, Abogado y asesino).