MADRID, 24 May. (CulturaOcio) -

Vengadores: Infinity War se estrenó en 2018 y se convirtió en una de las películas más aclamadas y mejor valoradas de todo el Universo Cinematográfico de Marvel. En su desenlace, Thanos conseguía reunir las seis Gemas del Infinito y chasquear los dedos, erradicando a la mitad de la población del universo.

Muchos de los héroes más queridos del público se convertían trágicamente en polvo. Entre ellos casi todos los Guardianes de la Galaxia, el Dr. Strange, Falcon, Black Panther y, por supuesto, Spider-Man. Su muerte es uno de los momentos más recordados de la cinta. Pero un fan ha descubierto un enorme error que arruina la escena.

A través de X (Twitter), el usuario @MadvocateYT ha compartido el fragmento en el que el Peter Parker de Tom Holland se desvanece en los brazos de Tony Stark. Pero aunque los efectos especiales de esa conversión en cenizas son ya un icono del UCM, la presencia de Iron Man en la escena no está nada conseguida, pese a que a primera vista pase desapercibido.

“Al ver este clip, no he podido evitar notar lo rígido que se pone Tony después de cierto punto. Incluyendo su mano, que curiosamente se convierte en un PNG que obviamente es arrastrado fuera de campo. Ya no puedo dejar de verlo, así que vosotros tampoco”, lo explica el fan, acompañando la publicación del vídeo, donde hace énfasis en la mano de Robert Downey Jr.

When getting this clip, I couldn't help but notice how stiff Tony gets after a certain point. Including his hand, which funnily becomes a png that's obviously translated out of frame. I can't unsee it now, so neither can you. pic.twitter.com/p66cFUdw0K