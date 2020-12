Ian McKellen (Gandalf) se vacuna contra el coronavirus y desata la locura en redes: "¡Vacunaos insensatos!"

MADRID, 17 Dic. (CulturaOcio) -

"Cualquiera que haya vivido tanto como yo está vivo porque ha recibido vacunas anteriores". Así de contundente se ha mostrado Sir Ian McKellen tras ponerse la vacuna de Pfizer/BioNTech, la que se suministra en Reino Unido. El actor de 81 años que encarnó a Galdalf en las trilogías de El Señor de los Anillos y El Hobbit ha dado así ejemplo y anima al resto población a vacunarse contra el coronavirus.

"Es un día muy especial, me siento eufórico (...) Por su puesto, no duele en absoluto. No dudaría en recomendarlo a cualquiera", afirmó el veterano actor que aseguró sentirse "eufórico" y "afortunado" por haber tenido la oportunidad de ponerse la vacuna en el Hospital Universitario Queen Mary de Londres.

"Realmente espero que, a medida que más personas se vacunen, avancemos en el camino de regreso a una forma de vida más normal", dijo el legendario actor que comparatió varias imágenes del momento de su vacunación.

