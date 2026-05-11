Hugo Silva, un ladrón de poca monta en el tráiler de Cada día nace un listo, lo nuevo de Arantxa Echevarría

Archivo - Hugo Silva, un ladrón que viene de la televisión en el tráiler de Cada día nace un listo, lo nuevo de Arantxa Echevarría - MIKEL BLASCO/ATRESMEDIA - Archivo

MADRID, 11 May. (CulturaOcio) -

Ya está aquí el tráiler de Cada día nace un listo, comedia protagonizada por Hugo Silva que verá la luz en cines el próximo 5 de junio. Dirigida por Arantxa Echevarría, ganadora del Goya a mejor película por La infiltrada, la cinta promete una buena dosis de humor negro y sátira social.

El adelanto presenta a Toni Lomas (Silva), antaño ganador de un un 'talent show' y que, además, cumplió dos años de condena en prisión por asalto y robo. Ahora, ante un destino incierto, acepta una rocambolesca propuesta de un rico empresario: robar un cuadro de la casa de sus propios padres.

A pesar de que el encargo parece más que factible, las cosas no tardarán en torcerse. Además, el protagonista contará con dos compañeros que, más que ayudarle, contribuirán a que el plan salte más aún por los aires.

"Toni Lomas alcanzó la fama cuando participó en un exitoso 'talent show'. Ahora no tiene donde caerse muerto. Su situación cambia cuando Malena, un amor del pasado, le pone en contacto con Junior, el hijo de un rico empresario, para que robe un valioso cuadro de la casa familiar.

Para llevar a cabo el golpe, Toni buscará dos aliados: la Mari y el Gallego, formando un equipo en el que cada uno persigue sus propios intereses.", reza la sinopsis oficial de la película, que promete "una sátira ácida y mordaz de la condición humana y la sociedad de nuestros días".

"EL DINERO DA LA FELICIDAD; SI PIENSAS LO CONTRARIO, ESTÁS FORRADO"

En palabras de la propia directora, que además firma el guion junto a Patricia Campo (La isla interior, Los años desnudos), Cada día nace un listo le ha permitido sumergirse "en la vida de los poderosos y de los que luchan por llegar a fin de mes". "Y sí, el dinero da la felicidad en cierta medida, y si piensas lo contrario, probablemente estás forrado", sentencia Echevarría.

"Todos compartimos la misma codicia. En nuestro nivel quizá es conseguir algo diez euros más barato, pero hay un estrato social donde se trata de ganar cien o mil millones más", continúa, explicando que trató de mostrar ese paralelismo con personajes que "trapichean con atunes robados" mientras que "arriba se juega con seguros de cientos de millones".

Por su parte, Silva explica que la película es "una historia de gente de los bajos fondos mezclada con gente de un estatus social muy alto, en la que ningún personaje sale moralmente muy bien parado". El actor describe a su personaje como "un tipo con bastante talento pero con una mentalidad muy cortoplacista", lo que le lleva "a vivir en un ambiente lumpen y a no triunfar todo lo que a él le hubiera gustado".

Junto a Silva, completan el reparto de Cada día nace un listo Susi Sánchez, Dafne Fernández, Jaime Olías, Ginés García Millán, Diego Anido, Markos Marín, Marina Ostolaza, Sofía Otero y Javier Tolosa, con la colaboración especial de Belén Rueda, Pedro Casablanc y Gonzalo de Castro.

La película, producida por Atresmedia Cine junto a LAZONA, en coproducción con Lamia Producciones, llega a los cines el 5 de junio de la mano de A Contracorriente Films.