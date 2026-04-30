Hugo Silva protagoniza 'Un hijo': "El feminismo en general es bueno para todos"

Madrid, 30 de abril de 2026. Los actores Hugo Silva y Macarena García protagonizan en largometraje 'Un hijo', dirigido por Nacho La Casa y que aborda el "acompañamiento" a un niño atravesado por la pérdida al que su padre educa desde el "miedo a la sensibilidad". "El feminismo en general es bueno para todos. Lo que propone es una sociedad mucho más sana y para los hombres también", ha explicado Silva en una entrevista con Europa Press este jueves. Precisamente, el actor da vida a Manuel, el padre de Guille, un niño "sensible" al que educa "en el miedo a la sensibilidad" al verla como una "debilidad".