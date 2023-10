Timothée Chalamet es mago, cazador y chocolatero en el deslumbrante tráiler de Wonka

MADRID, 13 Oct. (CulturaOcio) -

Willy Wonka volverá a la gran pantalla el 6 de diciembre en una precuela que relatará los orígenes del mago y chocolatero. Timothée Chalamet recoge el testigo de Johnny Depp y Gene Wilder para interpretar una versión joven de Wonka en la cinta de Paul King basada en el libro infantil de Roald Dahl que tiene nuevo tráiler.

El avance muestra los inicios del joven Willy Wonka (Chalamet) y cómo conoció a los Oompa-Loompas. "Todas las cosas buenas de este mundo empezaron como un sueño, aférrate al tuyo", le ruega la madre de Willy Wonka (Sally Hawkins) a su hijo, que le promete que seguirá luchando para crear la mejor fábrica de chocolate del mundo.

El tráiler también avanza un universo de pura imaginación y caos similar al de la cinta de Tim Burton. Sin embargo, esta nueva versión narra la maravillosa historia de cómo el inventor, mago y chocolatero más importante del mundo se convirtió en el popular Willy Wonka que conocemos hoy." Prepararse para maravillarse", asegura el protagonista en el goloso y mágico adelanto.

"Willy Wonka, un joven repleto de ideas y decidido a cambiar el mundo bocado a bocado y a demostrar que lo mejor de la vida empieza con un sueño... si tienes la suerte de conocer a Willy Wonka, todo es posible", reza la sinopsis oficial del filme.

La película está dirigida por Paul King, responsable de las dos películas de Paddington, y producida por Heyday Films, la compañía que llevó la saga Harry Potter al cine.

Además, de el protagonista de Dune o Call me by your name, el reparto también cuenta con Calah Lane, el ganador de los premios Emmy y Peabody Keegan-Michael Key, Paterson Joseph, Matt Lucas, Mathew Baynton, la nominada al Oscar Sally Hawkins, Rowan Atkinson, Jim Carter, con la ganadora del Oscar Olivia Colman, Natasha Rothwell, Rich Fulcher, Rakhee Thakrar, Tom Davis y Kobna Holdbrook-Smith.