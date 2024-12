Una estrella de Avatar: Fuego y ceniza destapa la trama de la película

MADRID, 28 Dic. (CulturaOcio) -

Tras arrasar en los cines con El sentido del agua, James Cameron regresará una vez más al mundo de Pandora con Avatar: Fuego y ceniza, la tercera entrega de su exitosa franquicia que llegará a los cines en diciembre de 2025. Zoe Saldaña, quien encarna a Neytiri en la saga, ha dado nuevos detalles sobre la trama del filme que está llamado a reventar la taquilla el próximo año.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Según le ha revelado Saldaña a Deadline, al final de El sentido del agua, "la familia de [Jake] Sully se encuentra atravesando un profundo luto por la pérdida de su hijo. Creo que esa carga emocional se reflejará en gran medida en la tercera entrega de Avatar".

"Jake y Neytiri están en un viaje de aceptación, aprendiendo a aceptar quiénes son, lo que deben ser el uno para el otro y cómo van a seguir adelante para mantener a salvo a su familia", añadió. Saldaña también elogió a Cameron por mantener como núcleo central de la saga la historia de estos personajes.

"Me encanta el hecho de que en el corazón de toda esta saga haya una preciosa historia de amor, y me encanta que Jim la haya escrito para ellos. No siempre van a estar de acuerdo, y solo espero que se mantengan a salvo mutuamente. Esa es mi esperanza", señaló la actriz, sin llegar a desvelar demasiado sobre la tercera entrega de Avatar, que llegará a los cines el 19 de diciembre de 2025.

Además, la cuarta entrega de la franquicia verá la luz en cines el 21 de diciembre de 2029. Cameron pondrá el broche de oro a su exitosa saga de ciencia ficción el 19 de diciembre de 2031 con Avatar 5 que, en principio, será la última entrega.

Y es que el director de cintas como Aliens: El regreso o Terminator 2: El juicio final quiere seguir explorando el mundo de Pandora y sueña con llevar a cabo las partes 6 y 7 de la franquicia, aunque no se ha confirmado que estos dos nuevos filmes vayan a materializarse.

La primera entrega de Avatar, dirigida por el oscarizado director en 2009, se convirtió en la película más taquillera de la historia con su revolucionario 3D. Un récord que, tras los diferentes reestrenos, conserva a día de hoy, acumulando casi 3.000 millones de dólares. Su secuela, El sentido del agua, que vio la luz en 2022 y, de nuevo valiéndose de la última tecnología en 3D, amasó más de 2.300 millones de dólares y es la tercera película más taquillera de la historia por detrás de Vengadores: Endgame, con casi 2.800 millones.