¿A Qué Hora Se Estrena Zeta, El Thriller Protagonizado Por Mario Casas, En Prime Video? - PRIME VIDEO

MADRID, 19 Mar. (CulturaOcio) -

Zeta, película de espías dirigida por Dani de la Torre y protagonizada por Mario Casas, llega este viernes 20 de marzo a Prime Video. En la cinta, que también cuenta en su reparto con Luis Zahera y Mariela Garriga, el personaje de Casas se embarcará en una misión que sacará a la luz oscuros secretos que llevaban años enterrados. Así, los fans del cine de acción se estarán haciendo la misma pregunta: ¿a qué hora se estrena Zeta en Prime Video?

"En Zeta, cuatro exoficiales de inteligencia españoles son asesinados al mismo tiempo en distintas embajadas del mundo. El CNI descubre que todos participaron hace 35 años en la oculta 'Operación Ciénaga', que ocurrió en Colombia y donde un quinto oficial de inteligencia -el único que ha escapado de los asesinos- estuvo implicado.

Encontrarle será el primer objetivo para el CNI, que pone al frente de la misión a su mejor miembro: Zeta. Pero Zeta no estará solo en su misión. Colombia también le busca mediante una de sus mejores agentes, Alfa, que parece saber más de 'Ciénaga' que la inteligencia española. A medida que Zeta y Alfa avanzan en su investigación, irán sorteando peligros y desenterrando secretos que llevaban años silenciados", reza la sinopsis oficial de la película.

En cuanto al horario de estreno, el filme protagonizado por Mario Casas estará disponible en Prime Video desde España a las 8:00 horas de la mañana del viernes 20 de marzo, a las siete de la mañana en las Islas Canarias. Sin embargo, en otros países de habla hispana el horario variará.

¿A QUÉ HORA ATERRIZA ZETA EN AMÉRICA LATINA?

Aquellos que residan en México podrán disfrutar del filme dirigido por Dani de la Torre a la una de la madrugada del viernes 20 de marzo, según el huso horario de la Zona Central. A esa misma hora, Zeta estará disponibles para los abonados de El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las 2:00 horas de la madrugada del miércoles será cuando la película aterrice en Prime Video para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá y Colombia. Para aquellos que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana o Puerto Rico, Zeta estará disponible a las 3:00 horas de la madrugada del viernes.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán ver la nueva película de Mario Casas a partir de las 4:00 horas de la madrugada del viernes.