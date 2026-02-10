Mario Casas, un espía al límite en el vibrante tráiler de Zeta, lo nuevo de Dani de la Torre - PRIME VIDEO

MADRID, 10 Feb. (CulturaOcio) -

El 20 de marzo llegará a Amazon Prime Vídeo Zeta, el nuevo thriller dirigido por Dani de la Torre con Mario Casas como protagonista. Para ir calentando motores hasta su estreno, la plataforma ha lanzado un vibrante tráiler en el que Casas da vida en este filme a un espía que se ve forzado a salir de su retiro para investigar una serie de asesinatos relacionados con una operación clandestina que lo llevará al límite.

El avance arrancan co Zeta, el personaje de Casas, junto a Alfa (Mariela Garriga), una agente de Colombia, mientras escoltan a una persona en un furgón. "El quinto agente que quiero que localices y protejas es él", le dice una superior a continuación.

Es entonces cuando una secuencia muestra a un agente encarnado por Luis Zahera pisando una comisaría de policía. "¿Por qué debería hacerlo?", cuestiona Zeta a su supervisora, a lo que esta responde: "Porque eres el mejor".

Sin embargo, esta misión llevará a Zeta hasta límites insospechados. "Lo sé todo de ti", le dice Alfa, mientras varias escenas muestran cómo, mientras investigan, se verán forzados a sortear todo tipo de amenazas, incluyendo varios asesinos que intentan matarlos a toda costa.

"En Zeta, cuatro exoficiales de inteligencia españoles son asesinados al mismo tiempo en distintas embajadas del mundo. El CNI descubre que todos participaron hace 35 años en la oculta 'Operación Ciénaga', que ocurrió en Colombia y donde un quinto oficial de inteligencia -el único que ha escapado de los asesinos- estuvo implicado.

Encontrarle será el primer objetivo para el CNI, que pone al frente de la misión a su mejor miembro: Zeta. Pero Zeta no estará solo en su misión. Colombia también le busca mediante una de sus mejores agentes, Alfa, que parece saber más de 'Ciénaga' que la inteligencia española. A medida que Zeta y Alfa avanzan en su investigación, irán sorteando peligros y desenterrando secretos que llevaban años silenciados", reza la sinopsis oficial.

Dirigida por Dani de la Torre a partir de un guion de Oriol Paulo y Jordi Vallejo, Zeta también cuenta en su elenco con Nora Navas, Christian Tappan, Cristina Umaña, Ricardo de Barreiro y Pablo Álvarez. Pablo Isla y Carla Pérez de Albéniz ejercen como productores de la película, mientras que Fátima Dapena y el propio de la Torre ejercen como productores ejecutivos.