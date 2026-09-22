¿A Qué Hora Se Estrena Toy Story 5 En Disney+? - DISNEY+

MADRID 22, (CulturaOcio)

Después de su debut en cines el pasado 19 de junio, Toy Story 5, la nueva entrega de la exitosa franquicia de Pixar, aterriza este miércoles 23 de septiembre en Disney+. La nueva entrega de la mítica saga de animación, que arrasó con más de 1.140 millones de dólares en taquilla, vuelve a reunir a Woody, Buzz Lightyear, Jessie y los demás juguetes en una aventura consolidada como un hito intergeneracional. Pero... ¿a qué hora se estrena Toy Story 5 en Disney+?

"Los juguetes están de vuelta. Esta vez, Buzz Lightyear, Woody, Jessie y el resto de la pandilla se enfrentan a un nuevo reto cuando conocen a Lilypad, una nueva tablet que llega con sus propias ideas disruptivas sobre lo que es mejor para Bonnie. ¿Volverá a ser lo mismo la hora de jugar?", reza la sinopsis oficial.

La cinta está dirigida por el ganador de dos premios Oscar Andrew Stanton (WALL-E, Buscando a Nemo, Buscando a Dory), codirigida por Kenna Harris (Ciao Alberto) y producida por Lindsey Collins (Red, WALL-E, Buscando a Dory) y cuenta con una banda sonora original del ganador del Oscar Randy Newman, que vuelve a poner música a la franquicia en esta quinta entrega.

¿A QUÉ HORA LLEGA TOY STORY 5 A DISNEY+?

En cuanto al horario del estreno, Toy Story 5 estará disponible en Disney+ a las 00:00 horas del miércoles 23 de septiembre en la Costa Oeste de Estados Unidos (Los Ángeles), a las 3:00 horas, según el horario de la Costa Este (Nueva York). Eso supondrá que en España la quinta entrega de la franquicia de Pixar llegará a la plataforma a las 9:00 horas de la mañana de ese mismo día. Una hora antes, a las 8:00 horas, el filme verá la luz para el público residente en las Islas Canarias.

Sin embargo, en otros países de habla hispana, el lanzamiento de la cinta tendrá otro horario. Así, en México la película dirigida por Oscar Andrew Stanton llegará a Disney+ a la una de la madrugada del miércoles. Mismo horario para otros países como El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

No será hasta las 2:00 horas del miércoles cuando la cinta esté disponible en otros países como Perú, Ecuador, Panamá o Colombia. A partir de las 3:00 horas, los espectadores de Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Chile o Puerto Rico podrán disfrutar del filme.

Por su parte, aquellos que residan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán disfrutar de Toy Story 5 a partir de las 4:00 horas de este miércoles.