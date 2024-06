¿A Qué Hora Se Estrena The Boys 4X05 En Prime Video?

La temporada 4 de The Boys continúa su andadura en Prime Video con el estreno de su quinto episodio. La serie sigue cautivando a los fans con las nuevas andaduras de de Carnicero, Hughie, Patriota y compañía y sus violentos enfrentamientos. ¿A qué hora se estrena The Boys 4x05 en Prime Video?

"El mundo está al borde del abismo. Victoria Neuman está más cerca que nunca del Despacho Oval y bajo el musculoso pulgar de Patriota, que está consolidando su poder. Carnicero, a quien solo le quedan unos meses de vida, ha perdido al hijo de Becca y su trabajo como líder de The Boys. El resto del equipo está harto de sus mentiras. Con las apuestas más altas que nunca, tienen que encontrar una manera de trabajar juntos y salvar el mundo antes de que sea demasiado tarde", reza la sinopsis de la temporada 4 de The Boys.

Tras el atracón del lanzamiento, con el estreno de los tres primeros capítulos el pasado jueves 13 de junio, las cinco entregas restantes de la temporada 4 de The Boys verán la luz con una periodicidad semanal, quedando así su calendario de estreno:

- Capítulo 1, Department of Dirty Tricks: Jueves 13 de junio del 2024

- Capítulo 2, Life Among the Septics: Jueves 13 de junio

- Capítulo 3, We’ll Keep the Red Flag Flying Here: Jueves 13 de junio

- Capítulo 4, Wisdom of the Ages: Jueves 20 de junio

- Capítulo 5, Beware the Jabberwock, My Son: Jueves 27 de junio

- Capítulo 6, Dirty Business: Jueves 4 de julio

- Capítulo 7, The Insider: Jueves 11 de julio

- Capítulo 8, Assassination Run: Jueves 18 de julio

En cuanto al horario, Prime Video, siguiendo la tendencia de sus últimos lanzamientos, estrenará el quinto capítulo de The Boys a las 0:00 horas de Los Ángeles (horario de la Costa Oeste de Estados Unidos), a las 3:00 de la madrugada en Nueva York (horario de la Costa Este de EE:UU).

Esto supone que en España será a las 9:00 horas de este jueves 20 de junio cuando se estrene el nuevo episodio de la serie de superhéroes en la plataforma. Para aquellos que vivan en las Islas Canarias, será a las 8:00 horas, una hora antes, cuando se estrene el quinto capítulo de la serie de Prime Video. Sin embargo, en otros países de habla hispana, el lanzamiento de la ficción tendrá otro horario.

Los fans de las violentas andanzas de Patriota y compañía que residan en México tendrán disponible la nueva entrega de la ficción a partir de las dos de la madrugada, según el huso horario de la Zona Central. También a las 2:00 horas el nuevo capítulo de la serie protagonizada por Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Karen Fukuhara o Chace Crawford llegará a El Salvador, Costa Rica, Guatemala o Nicaragua.

A las tres de la mañana es cuando el quinto episodio de The Boys llegará para el público residente en Perú, Ecuador, Panamá, Colombia y la zona este de los Estados Unidos.

Para aquellos espectadores que se encuentren en Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Chile o Puerto Rico, el quinto capítulo de la serie de Amazon Prime Video estará disponible desde las 4:00 horas.

Por su parte, aquellos que quieran ver el nuevo episodio de The Boys y residan en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y Sao Paulo) podrán disfrutar de la ficción basada en el cómic de Garth Ennis desde las cinco de la madrugada.