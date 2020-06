¿A qué hora se estrena en Netflix 'Da 5 Blood: Hermanos de Armas' de Spike Lee?

MADRID, 11 Jun. (CulturaOcio) -

El viernes 12 de junio llega a Netflix 'Da 5 Blood: Hermanos de Armas', la nueva película de Spike Lee tras su último y oscarizado éxito 'Infiltrado en el KKKlan'. La cinta sigue la historia de unos veteranos de guerra que regresan a Vietnam en busca de un tesoro enterrado por su desaparecido jefe de escuadrón. ¿A qué hora se podrá ver en el servicio de streaming?

'Da 5 Bloods' está protagonizada por Chadwick Boseman ('Black Panther'), Jonathan Majors ('The Last Black man in San Francisco') y Paul Walter Hauser, con quien el director ya trabajó en su anterior película. El filme llega en un momento marcado por las protestas del Black Lives Matter, con intención de reivindicar la participación de los creadores, directores y actores negros en Hollywood. Una presencia de la que Lee lleva décadas siendo uno de los máximos exponentes.

'Da 5 Bloods' será el primer largometraje de Spike Lee en Netflix, aunque ya trabajó con la plataforma en la serie 'She's Gotta Have It', una adaptación del filme del propio director. Su última cinta, 'Infiltrado en el KKKlan' ganó el Oscar por mejor guion adaptado, siendo ésta la primera estatuilla del cineasta.

Hermanos de Armas estará disponible en el servicio en streaming desde las 09:00 horas de este viernes 12 de junio en España. Desde ese momento, los espectadores podrán disfrutar ésta sátira con tintes bélicos en al que por supuesto no faltará la acción al estilo Lee.

Mientras que el público de España (también el de Francia, Italia y Alemania al compartir el mismo huso horario) disfrutará de la serie a las nueve de la mañana del viernes, en otros países de habla hispana habrá otros horarios.

Los espectadores de México, por ejemplo, podrán disfrutar de la nueva obra del polémico director en Netflix desde la una de la madrugada, mientras que aquellos que vivan en Argentina, Chile y Brasil lo harán a partir de las cuatro de la mañana.

Los usuarios servicio de streaming de Venezuela y la zona este de Estados Unidos tendrán disponible 'Da 5 Bloods' desde tres de la madrugada. A las dos de la mañana llegará la película a Netflix para los espectadores que vivan en Perú, Ecuador y Colombia.

En cambio, no será hasta las ocho de la mañana cuando el filme llegue a las Islas Canarias, Reino Unido y Portugal. Mientras que en una hora más, a las diez horas, estará disponible en Grecia y Turquía.

Hermanos de Armas estará disponible en la categoría especial de películas, series y documentales creada por Netflix como muestra de apoyo al movimiento Black Lives Matter.