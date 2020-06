Spike Lee clama justicia tras el asesinato de George Floyd y recupera la mítica Haz lo que debas en su nuevo corto

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

En plena oleada de disturbios por la muerte del ciudadano afroamericano George Floyd a manos del agente de policía, Derek Chauvin, en Minnesota, Spike Lee ha lanzado un nuevo cortometraje titulado '3 Brothers'. Una pieza en la que el cineasta, muy implicado siempre con el activismo por los derechos civiles, denuncia la violencia policial, intercalando imágenes de lo sucedido con Floyd con su película 'Haz lo que debas' (1989).

El cortometraje alterna escenas reales de la muerte de Floyd y también de Eric Garner, otro ciudadano negro fallecido a manos de un agente de policía en Staten Island, Nueva York, en julio de 2014. Ambas imágenes se entremezclan con la secuencia de la muerte de Radio Raheem, personaje interpretado por Bill Nunn, en una de las películas más aplaudida de Lee, 'Haz lo que debas', nominada a dos premios Oscar.

Con la pregunta "¿Dejará de repetirse la misma historia?" como inicio del corto, Lee lanza un mensaje en busca de justicia contra los abusos policiales en Estados Unidos. El realizador lanzó este breve corto en una emisión especial en CNN, 'I Can't Breath: Black Men Living and Dying in America', en la que el director participó concediendo una entrevista.

3 Brothers-Radio Raheem, Eric Garner And George Floyd. pic.twitter.com/EB0cXQELzE — Spike Lee (@SpikeLeeJoint) June 1, 2020

Lee ha lanzado este cortometraje pocas semanas antes del estreno en Netflix de su último largometraje, 'Da 5 Bloods: Hermanos de armas', que llega el 12 de junio, con el que el director lanza una mirada crítica sobre las consecuencias de la Guerra de Vietnam en soldados afroamericanos que regresan al país asiático ya como veteranos del conflicto bélico.