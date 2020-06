Spider-Man irrumpe en las protestas del Black Lives Matter y escala un puente en Manhattan

MADRID, 3 Jun. (CulturaOcio) -

Los superhéroes luchan para acabar con la injusticia en los cómics y en las películas, y ahora también lo hacen en la vida real. Durante una protesta en Nueva York por la muerte de George Floyd un activista disfrazado de Spider-Man irrumpió en la manifestación para recrear una secuencia de película de 2002 dirigida por Sam Raimi.

Fue concretamente en el puente de Manhattan donde el manifestante disfrazado del arácnido personaje de Marvel aprovechó para trepar y enarbolar una pancarta.

A huge development at the Manhattan Bridge protest right now pic.twitter.com/rCH0GLDgEe